中国央行：人民币汇率预期总体平稳

中国人民银行货币政策委员会称，人民币汇率预期总体平稳，发挥了宏观经济稳定器功能。不过，中国国内经济仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，需要加大稳健货币政策实施力度，稳定就业、物价和宏观经济大盘。

据中国人民银行官网星期四（9月29日）通告，中国人民银行货币政策委员会2022年第三季度例会上星期五（23日）在北京召开，由中国人民银行行长兼货币政策委员会主席易纲主持会议。

会议指出，今年以来中国坚持统筹疫情防控和经济社会发展，有效实施宏观政策，最大程度稳住经济社会发展基本盘。稳健的货币政策灵活适度，保持连续性、稳定性、可持续性，科学管理市场预期，切实服务实体经济，有效防控金融风险。贷款市场报价利率改革红利持续释放，货币政策传导效率增强，贷款利率稳中有降。人民币汇率预期总体平稳，双向浮动、弹性增强，发挥了宏观经济稳定器功能。

会议称，当前全球经济增长放缓、通胀高位运行，地缘政治冲突持续，外部环境更趋复杂严峻，中国国内经济总体延续恢复发展态势，但仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。

会议要求，要全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，为实体经济提供更有力支持，着力稳就业和稳物价，稳定宏观经济大盘。

会议还指出，需要进一步疏通货币政策传导机制，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。用好政策性开发性金融工具，重点发力支持基础设施建设。在国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件下，保持物价水平基本稳定。

会议指出，结构性货币政策工具要强化对重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业的支持，支持金融机构发放制造业等重点领域设备更新改造贷款，综合施策支持区域协调发展。同时也要深化金融供给侧结构性改革，引导大银行服务重心下沉，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。

会议强调，要完善市场化利率形成和传导机制，优化央行政策利率体系，发挥存款利率市场化调整机制重要作用，发挥贷款市场报价利率改革效能和指导作用，推动降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本。深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，加强预期管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

会议还说，要构建金融有效支持实体经济的体制机制，完善金融支持创新体系，引导金融机构增加制造业中长期贷款，着力稳定产业链供应链，努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应，以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。优化大宗消费品和社会服务领域消费金融服务，继续加大对企业稳岗扩岗和重点群体创业就业的金融支持力度。

会议还强调，要推动“保交楼”专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度，引导商业银行提供配套融资支持，维护住房消费者合法权益，支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。推动平台经济规范健康持续发展，对平台经济实施常态化监管。推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。

会议强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中共中央、国务院的决策部署，坚持以经济建设为中心，坚持“两个毫不动摇”，贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，加力巩固经济恢复发展基础，保持经济运行在合理区间，推动经济高质量发展，以优异成绩迎接中共二十大胜利召开。