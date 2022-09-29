香港男子网络发贴提炸军营被判有罪

香港男子因在网络发布题为“不排除制作硝酸甘油炸药轰炸解放军军营”的帖文，被法院裁定煽惑他人制造爆炸品罪成。

据香港《明报》报道，被告陈振铭现年27岁，他被控于2017年11月在香港高登讨论区发布提及炸解放军军营的帖文，提及制造硝酸甘油的材料及步骤，涉嫌煽惑他人制造爆炸品。被告于2018年5月3日早上被捕，星期四（9月29日）被区域法院被裁定有罪。

控方称，警方还发现被告曾发布及回复19条具有辱骂性质的贴文，显示他持反政府立场、有鼓吹暴力意图。

法官郑纪航裁决时指，被告就发布涉案帖文的原因多次改口，其中在警诫录影会面说，“轰炸解放军军营”实情是游戏情节，其后改称打算开发游戏，帖文实为广告，说法“反覆不定”。虽被告解释自己未睡醒、思绪混乱，但整体而言，回答头头是道、条理分明，所谓前言不对后语仅属“一般说谎者的表现”。

郑纪航说，被告还曾在庭上自辩说自己是自学的历史学家，热爱中国文化，2017年投稿至《香港中医杂志》被拒，感到心伤，遂以哗众取宠的方式发文表达不满，引人留意其研究成果。法官说，不排除有人透过自学成为专业，但被告仅有中六学历，无专业团体认证，认为他只是“自我膨胀”，但即使如此，都不会影响其犯罪意图。

郑纪航还说，被告声称读文科，对“硝酸甘油”认知仅限于名称，但他在录影会面中指出“硝酸甘油”为炸药，更在帖文标题清楚表明轰炸的目标、于内文列出制作材料、份量及步骤等，若他没意图煽惑，根本不必“巨细靡遗地”列出，一连串行为显示他深思熟虑，不是单纯发洩情绪，而是意图令人跟随帖文制作炸药，裁定控方举证无合理疑点。

郑纪航说，应辩方要求将为被告索取心理专家报告，案件押后至10月14日求情及判刑，被告须还押。