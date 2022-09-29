中国放宽部分城市首套住房贷款利率下限

中国人民银行和银保监会决定阶段性调整差别化住房信贷政策，允许第三季度房价持续下降的城市政府，自主决定在今年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限，意在振兴低迷已久的楼市。

据中国人民银行官网星期四（9月29日）晚间公告，这一政策措施的出台，有利于支持城市政府“因城施策”用足用好政策工具箱，促进房地产市场平稳健康发展。在当地政策范围内，银行和客户可协商确定具体的新发放首套住房贷款利率水平，有利于减少居民利息支出，更好地支持刚性住房需求。

中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会在联合通知中说，为坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实房地产长效机制，因城施策用足用好政策工具箱，更好支持刚性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展，决定按照国务院有关部署阶段性调整差别化住房信贷政策。

通知明确，此项政策针对的是在2022年6月至8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。

通知还明确，按照“因城施策”原则，符合上述条件的城市政府可根据当地房地产市场形势变化及调控要求，自主决定阶段性维持、下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限，人民银行、银保监会派出机构指导省级市场利率定价自律机制配合实施。

中国楼市自去年起陷入低迷，今年7月起多地更是爆发了“停贷潮”，而房地产市场传统的“金九银十”季节也未见明显改善。

此前，中国银保监会联合中国央行设立“保交楼”专项借款，积极推动支持“保交楼、稳民生”，并于9月22日由国家开发银行向辽宁省沈阳市支付全国首笔“保交楼”专项借款，支持辽宁省“保交楼”项目。

中国人民银行也在9月23日的货币政策委员会季度例会上强调，要推动“保交楼”专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度，引导商业银行提供配套融资支持，维护住房消费者合法权益，支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。