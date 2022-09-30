蓬佩奥建议台湾与区域所有伙伴结盟

两岸局势紧张之际，美国前国务蓬佩奥一行星期一（9月26日）飞抵桃园机场开启访台行程。他在访台期间接受当地媒体专访时说，2027年大陆可能攻台的时间表是正确的，但还是可以做些什么来改变它。他建议台湾要得到足够的资源，同时应该跟所有区域的伙伴结盟。

蓬佩奥在接受台湾三立电视台“郑知道了”节目专访时，提到前美国印太司令部司令戴维森（Philip Davidson）曾预言，2027年中国大陆可能攻打台湾，蓬佩奥对此指出，戴维森的时间表是正确的，但大家不能认为这不会变，还是可以做些什么来改变这个时间表，并且改变中国国家主席习近平的想法。

蓬佩奥说，美国跟台湾能一起完成，可以传递一个威慑的讯息，防止2027年可能会发生的事，“我们可以避免的”。

对于台湾有哪些事可以做，蓬佩奥提出，包括确保台湾人在保卫自由时，得到足够的资源，因此当台湾说需要特定的武器时，美方应该要提供，“你们需要情报时，我们也应该要提供”。

蓬佩奥还强调，这个“我们”其实不仅是美国，日本、韩国、澳洲都是区域的盟友，这包含军事因素、坚强的网路防御，这些都是工具。

蓬佩奥还说，应该跟所有区域的伙伴结盟，像是戴维森确切提到的印太区域，这非常重要。

对于如果中国大陆一旦攻占台湾，国际情势会怎么演变的提问，蓬佩奥指出，很难知道后果是什么，但他相信大陆会失败，爱好自由的人不会被大陆征服。

蓬佩奥认为，台湾防御范围必须包含情报跟网路攻击，必须确保系统是准备好的，可以抵御中国大陆的网路攻击；观察对方的行为，要想的不仅是传统的系统，像是军队之类，还要想到网路资讯空间，因此要能确实掌握，确保彼此分享资讯横跨整个地区，以及提供需要的防御。

蓬佩奥也说，他认为拜登政府将会持续提供台湾所需的武力系统，而军售本身的重要性更是无可比拟。

对于中国大陆派大量军舰、飞机绕台，台海现状是否被大陆改变，蓬佩奥说，习近平正试图改变现状，“你们的政府将必须做出更多复杂的抉择，来防止这样的企图，而我们也应该提供最大的后援，来力堵片面改变现状”。

至于是否支持台湾加入联合国，蓬佩奥说，美国向来乐见，但不仅仅于联合国，而是攸关所有的国际组织，台湾应该占有一席之地，台湾应该有所发挥，在这些重要的组织适得其所，台湾能助益良多，让这些组织更好运作。

蓬佩奥曾在今年3月访台，获总统蔡英文颁赠特种大绶景星勋章，表彰他提升台美关系的贡献。蓬佩奥在公开演说时，建议美国政府应外交承认台湾。

时隔半年，蓬佩奥此次再度访问台湾，并重申台湾早已是个独立“国家”，相信无论台美两地谁掌权，双方关系仍会持续深化发展。