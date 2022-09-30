两名共和党议员要求调查美外交官在中国被隔离情况

两名共和党议员要求美国国务院保存与他们所谓的“十几位外交官被中国以防疫隔离为名拘留”事件相关的文件，他们担心北京可能迫使相关人员交出情报。

据彭博社报道，众议员科默（James Comer）和麦考尔（Michael McCaul）星期四（9月29日）致信国务卿布林肯称，中国对外交官的限制“引发了严重的国家安全隐患”。

两人说：“我们必须确保所有在海外的美国人、特别是那些有机密信息权限的人得到保护，并结束对美国外交官有失尊严的拘留。”

两位议员引述吹哨人提供的通信以及《华盛顿邮报》的报道称，中国以遏制冠病为幌子持续剥夺美国外交官的自由。

他们还说，美国大使馆已证实16名外交官及其家属遭非自愿扣押。

科默和麦考尔说：“委员会中的共和党人担心美国外交官在被拘留期间可能会或已被迫交出情报。”

在2020年6月疫情最严重的时候，回到中国的美国外交官曾提出担忧，中国可能会获取他们的DNA样本，且他们的家庭成员可能会被分开隔离。

美国国务院后来与中国达成了尽量减少分开隔离的协议，并确保病毒检测匿名进行。

麦考尔在另一份声明要求，美国国务院在中国对美外交官实施限制问题上提高透明度。

麦考尔同时是众议院外交事务委员会和众议院监督委员会最资深的共和党人。如果共和党在11月赢得众议院控制权，科默和麦考尔将成为这两个委员会的主席。

彭博社的报道称，这封信表明，他们可能会优先处理隔离带来的情报外泄问题。