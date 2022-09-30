约300港公务员涉滥发“免针纸”事件 不排除被刑事调查 

香港有七名私家医生被查出涉嫌滥发冠病疫苗接种医学豁免证明书（俗称“免针纸”）被捕，港府前宣布逾二万张涉事的免针纸将于下月12日失效。据香港政府内部消息，在850名持有免针纸的公务员中，约有二、三百人持有由上述七名医生所发出的免针纸，政府内部对此十分重视，认为要严肃处理，甚至不排除会转交警方作刑事调查。

根据《星岛日报》报道，政府早前宣布将不再承认由上述被捕七名医生所签发的免针纸，共涉逾二万张，占所有仍然有效的医学豁免证明书超过一半。香港公务员事务局早前指出，目前约有850名政府雇员持有免针纸，当中约有200至300名政府雇员持有由七名被捕医生发出的证明书。消息人士说，政府内部十分重视事件，若证实有公务员欺骗政府，使用假针纸，一定跟进并作严肃处理。

有公务员表示，其所属部门会抽出涉及该七名被捕医生所签发的免针纸，并要求涉事员工重新提交医生证明，如果无法提交，则不能进入办公室，并指“当犯纪律问题即炒”。

根据香港《刑事罪行条例》，涉事者有可能被控串谋诈骗或串谋制造虚假文书罪，一经定罪，最高可判监14年。公务员工会联合会总干事梁筹庭表示，若有公务员因行使虚假文书而被定罪及判刑，政府有权处罚员工，最高刑罚是作出解雇。但他说，由于市民是经由医生才取得证明书，责任应在医生。早年也曾有公务员讹称生病而向私家医生购买假的病假纸，这些情况通常难以核实员工患病与否，而此次的免针纸事件也与上述情况一样，估计要查明也有一定难度。

公务员及资助机构员工事务委员会主席郭伟强说，目前暂未知道持有免针纸的公务员当中是否有人持有虚假证明书，但他指出，政府向来十分重视公务员的诚信与操守，相信政府会作相关调查，若查明后证实有公务员使用假免针纸，是不能容忍的，相信有关部门会严肃处理。

香港公务员事务局在接受媒体查询涉事人数及所涉部门时说，目前正检视由雇员提交的豁免证明书，暂未能提供进一步资料。至于若发现员工嫌涉使用假免针纸会否有进一步行动，局方则未有进一步补充，但表示由10月12日起，有关的政府雇员若未能提供新的豁免证明书或接种疫苗，将会被拒绝进入有关政府大楼和办公处所。如有雇员因此而未能返回其办公地点上班，将可能会被视为“无故缺勤”。

