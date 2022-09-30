港记协主席陈朗升赴英进修 承诺会返回香港

本月初因涉阻碍警方执行任务而被捕的香港记者协会主席陈朗升离港赴英国进修半年，承诺完成后将返回香港，强调仍会以香港记者的身份继续报道真相。

据网媒HK01报道，现任网媒Channel C副采访主任的陈朗升日前在社交平台公布，将离港赴英国牛津大学路透研究所参加为期六个月的学人计划，并于星期四（9月29日）搭飞机离港。他表示将于计划结束时回到香港，希望把世界各地优秀新闻工作者经验带回香港，并强调仍然会以香港记者的身份继续报道真相、事实。

据报道，陈朗升在机场接受媒体采访时说，离港计划于去年底酝酿，当时《立场新闻》结束后“万念俱灰”、没有事做，经朋友介绍下申请参加学人计划并获得接纳，至今终于成行，形容心情是“悲喜交集”。他说，仍然挂心香港记者协会于过去一年间，在新闻自由上所作的努力，也希望媒体日后仍会多报道。

陈朗升透露，他会先到伦敦逗留两日尝试现场观赏足球赛事，随后到牛津准备10月3日开学，期望在当地见识更多，将世界不同国家优秀行家的经验带回香港，好好面对未来复杂多变的环境，并再三强调会返回香港：“我经常说，在英国的生活可以好简单，香港人很容易适应，不过大家想不想在那长住，就看是否记挂香港，我想对我来说是这样。”

陈朗升坦言，如今的香港面对“很有趣又很无言的现况”，认为他自己能否出境并不涉公众利益，却大受关注，面对争议只能用平常心去面对。他还说，在海外会如实回答有关香港情况的提问，但也承认返回香港后，受香港现行法律规限和影响，会有顾忌和考虑。

陈朗升此次出发前接连面对多起官司，包括9月7日涉阻碍警方执行任务被捕后，上星期一（9月19日）被以“阻差办公”罪名起诉。他最终获得法官批准保释候审，也没有被施加离境限制，但要交出在英国的住址和联络电话，而案件押后至明年5月中他返回香港后开审。