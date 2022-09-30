被指售卖“迪奥”山寨玩具 山姆中国店下架产品

美国大型零售商沃尔玛旗下的高端会员制商店山姆最近在中国上架了一款标注“Dior”商标的联名儿童玩具，但随后被发现此“Dior”并非为大众所熟知的法国奢侈品牌迪奥（Christian Dior）。 山姆会员店星期四（9月29日）回应媒体询问时说，考虑到会员体验，为避免混淆，已经在第一时间下架了该商品。

综合新京报、北京商报、天目新闻和红星新闻报道，这套售价399元（人民币，下同，约80新元）的联名儿童玩具包含项链、手链、耳夹等，包装上印有“Dior 珠宝设计师”“Dior授权 山姆限定首发”“Dior× 简动文创”等字样，并标注了制造商为浙江简动文化创意有限公司（以下简称“浙江简动”）。

该商品上架后不久，山姆便收到会员反馈，其容易与大家所熟知的品牌“Christian Dior”产生混淆，“山寨”风波也让不少消费者对山姆的好感度大打折扣，引得不少网民在社交媒体吐槽。

山姆会员店回应称，考虑到会员体验，为避免混淆，山姆已经在第一时间下架了该商品。山姆会员店App也已无相关产品。

山姆方面回应称，简动文创惊喜百宝箱雅爵是一款儿童玩具，由浙江简动文化创意有限公司生产并供货。该商品上的 Dior标识为高德乐（法国）商业有限公司在中国大陆注册持有的有效商标，并授权给浙江简动品牌管理有限公司使用。山姆在该供应商提供了合法授权的情况下引入了该商品。

山姆方面说，“我们非常珍视会员对我们的信任，一直对自己有很高的要求。此次事件给会员带来了欠佳的体验，我们在此诚恳表示歉意。今后，山姆将引此为戒，避免此类事件发生。”

公开资料显示，浙江简动成立于2016年4月26日，同年推出“简动文创”品牌，以“亲自、早教、创意、安全、趣味”为产品设计理念，打造安全放心、益智创意、寓教于乐、寓学于乐的产品。

一名接近浙江简动的人士透露，山姆售卖的引起争议的Dior玩具是由浙江简动拿到 Dior潮玩的授权后生产的，属于联名产品。但Dior潮玩与网民所熟知的奢侈品牌迪奥属于不同的公司，Dior潮玩归属于高德乐 ( 法国 ) 商业有限公司。其表示，Dior 潮玩在玩具领域已申请商标长达十几年，因此其不认为构成商标侵权。

据中国商标网，申请人高德乐 ( 法国 ) 商业有限公司注册的“Dior”商标涉及国际分类中的27、28类，即玩具和运动装备领域，申请日期为2011年2月22日，专用权期限为2022年2月28日至2032年2月27日。目前，该商标状态为撤销/无效宣告申请审查中。

上海大邦律师事务所高级合伙人游云庭律师受访时表示，该商标可能因为存在争议处于审理状态，但结果还没出来，在此期间该商标还可以继续使用。

值得注意的是，启信宝显示，高德乐 ( 法国 ) 商业有限公司曾用名为“Christian Dior （France） Commericial Limited 克丽斯汀迪奥（法国）商业有限公司”。无论是曾用名还是现用名，高德乐均在名字里面加上了法国字样，但该公司的注册地在中国香港，并非法国。

而大众熟知的奢侈品品牌DIOR是一个法国品牌，其全名是克里斯汀迪奥（Christian Dior) ，主要经营美妆服饰。

该迪奥品牌的客服说，其品牌目前没有手办之类的产品售卖，也未与文创进行联名，目前在售的品类只有成衣、包、香化类等。

高德乐此前多次以DIOR自诩，表示入局潮玩行业。据北京广播网资料，此前其还联合“合自文创”发布了数字藏品。



