中国官方9月制造业PMI达50.1% 重回扩张区间

中国官方星期五（9月30日）公布9月中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，较上月上升0.7个百分点，在连续2个月运行在50%以下后重回扩张区间，显示经济走势稳中向好。不过，同天公布的9月财新PMI为48.1，较8月下降1.4个百分点，与5月持平。

根据中国物流与采购联合会网站消息，联合会和中国国家统计局服务业调查中心发布的9月PMI报告显示，市场供需两端回升，基础原材料行业较快恢复，保市场主体效果显现，就业保持稳定。但当前不稳定不确定因素仍然较多，四季度仍需进一步巩固稳中向好恢复势头。

报告指出，随着中国稳经济政策的持续推进，制造业9月保持复苏势头，供需两端保持回升，基本面向好发展。生产指数和采购量指数分别为51.5%和50.2%，较上月上升1.7和1个百分点，显示企业生产经营活动趋于活跃。新订单指数为49.8%，较上月上升0.6个百分点，连续2个月上升，显示市场需求趋稳回升。

基础原材料行业9月较快恢复，基础原材料行业PMI为50.6%，较上月上升4.4个百分点，在连续3个月运行在50%以下后回到扩张区间。

大型企业PMI为51.1%，较上月上升0.6个百分点，连续2个月上升，生产指数和新订单指数分别上升至53%和51%以上，显示大型企业稳定恢复，供需较快增长，对经济起到较好支撑作用。中型企业PMI为49.7%，较上月上升0.8个百分点，也是连续2个月上升，生产指数和新订单指数均较上月上升1.4个百分点，显示中型企业趋稳运行，供需有所改善。小型企业PMI为48.3%，较上月上升0.7个百分点，生产指数和新订单指数均较上月上升接近1个百分点，小型企业运行情况也有所好转。

在经济稳中向好大趋势以及稳就业保就业政策效果持续释放的带动下，中国就业形势保持稳定，从业人员指数为49%，较上月上升0.1个百分点，连续2个月上升。三季度从业人员指数均值为48.8%，较二季度均值47.8%上升1个百分点。

报告指出，总体来看，三季度以来经济保持复苏势头，季末时向好复苏更趋明显，但不确定不稳定因素仍需关注。

一是要扩需求。虽然新订单指数连续2个月回升，但是9月指数仍处于50%以下，低于同期生产指数，表明需求端恢复弱于供给端。

二是要稳外贸。由于美国货币政策收紧，国际经济下行压力加大等原因，中国外贸9月增速也有下行趋势。新出口订单指数为47%，较上月下降1.1个百分点。同时要密切关注当前汇率变化对企业的影响，企业调查显示，反映人民币汇率波动的制造业企业比重为12.1%，较上月上升3.5个百分点，为2021年以来最高水平。

三是要稳预期。9月生产经营活动预期指数为53.4%，较上月上升1.1个百分点，且连续2个月上升。但从季度均值来看，一、二、三季度的生产经营活动预期指数均值分别为57.3%、54.1%和52.6%，不仅持续下降，且波动比较大，显示企业对后市预期趋于谨慎。

财新同天公布的9月制造业PMI为48.1，较8月下降1.4个百分点，与5月持平。财新指数追踪的是中小型民营和出口导向型企业，而中国国家统计局公布的官方PMI主要追踪的是大型国有企业。