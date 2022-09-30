中国产Model Y降价4万人民币？特斯拉：不实消息

针对电动车特斯拉中国产车型即将大幅降价的相关报道，特斯拉星期五（9月30日）回应称：“谣言，不实消息。”特斯拉官方客服也表示，目前并未收到相关通知。

根据澎湃新闻报道，近期，市场中对于特斯拉降价的传言不断。有媒体报道称，特斯拉中国产车型Model 3和Model Y将进行大幅降价。有消息人士称，特斯拉在华主销车型Model Y的降价幅度最高有望达到4万元（人民币，下同，约8000新元），最终Model Y后轮驱动型的起售价可能会降至27万至29万元。

官网显示，目前特斯拉Model 3后轮驱动版售价27.99万元，高性能版售价36.79万元；Model Y后轮驱动版售价31.69万元，长续航版售价39.49万元，高性能版售价41.79万元。

根据特斯拉方面9月16日消息，对于自9月16日到9月30日完成提车的车主，若选择在特斯拉店内购买保险，可享受8000元保险补贴，保险补贴可直接用于减免车价。该活动针对所有中国产特斯拉Model 3和Model Y车型新车，补贴价均为8000元。

该“变相降价”消息被看做是特斯拉未来降价的铺垫，不少人认为特斯拉即将在补贴活动结束后的10月份，开启真正的车型降价。

另一方面，随着特斯拉上海工厂生产线于7月份完成改造升级，中国市场上特斯拉Model 3和Model Y车型的提车周期大大缩短。不少业内人士基于此预测，特斯拉中国将会迎来一次久违的降价。

中国乘联会数据显示，特斯拉8月份总销量达到76965辆。其中，出口42463辆，中国国内市场销售34502辆。而Model Y还在8月创下62169辆的月销量纪录，环比增长295%，同比增长261%。今年1至8月，特斯拉上海工厂已经完成近40万辆的销量，与其2021年全年交付量48.4万辆近在咫尺。