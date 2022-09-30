调查：跨大西洋各国民众普遍不赞成军援台湾

一项调查显示，在中国大陆武力攻台的情况下，跨大西洋地区14个国家的民众普遍不赞成向台湾输送武器或派遣军队。

据德国之声报道，总部位于华盛顿的德国马歇尔基金会（German Marshall Fund）和德国贝塔斯曼基金会（Bertelsmann Foundation）星期四（9月29日）联合发布了一份《跨大西洋趋势2022》报告，着重分析了俄罗斯入侵乌克兰和中国的地缘政治等问题给跨大西洋合作带来的挑战。

这项研究对跨大西洋地区的14个国家（美国、加拿大、德国、法国、意大利、荷兰、波兰、立陶宛、罗马尼亚、西班牙、葡萄牙、瑞典、英国和土耳其）进行了问卷调查，报告全文65页，其中用一整个章节的篇幅分析了与中国之间的关系。受访者一共有2万2133名，他们都是18岁以上的成年男女，每个国家受访人数大致均等，各约有1500名。

报告指出，在除美国之外的13个国家，有将近四分之一的受访者称，他们无法判断中国对于自己的国家来说究竟是合作伙伴、竞争者还是敌对方。

在德国受访者中，有43%认为中国是竞争对手，23%将中国视为敌对方，22%的人表示无法判断，只有12%认为中国是合作伙伴。而在美国，34%受访者将中国视为竞争者，32%的人认为中国是美国的敌对方。

在对华政策方面，多数受访者都支持对中国采取更加强硬的态度，但是在新科技领域则希望与中国展开更多合作。其中对华强硬倾向最明显的是法国，66%受访者支持；其次是加拿大和荷兰，支持率均为62%。

针对是否支持自己的国家在不考虑经济后果和其他国家态度的情况下采取更强硬对华政策，调查结果显示，在除了立陶宛和土耳其之外的12个国家，支持对华更加强硬（单方面采取行动或是和盟友协调行动）的受访者都占了大多数。

西班牙、瑞典、加拿大、荷兰和法国都有超过六成的受访者表示，支持对中国采取更强硬措施，哪怕本国经济要付出更高代价也在所不惜。英国（57%）和德国（54%）的比例略低于上述国家，但是支持的人数也超过了五成。

不过，涉及台湾问题时，受访者明显更加谨慎。被问到如果中国大陆武力攻打台湾，自己的国家应该如何应对的问题时，大多数受访者还是支持通过外交手段或者是制裁，支持向台湾输送武器或者是派遣军队的意愿很低。

从所有14个国家的平均数值来看，35%受访者认为在北京武力攻台的情况下应该采取外交措施，32%支持采取联合制裁行动，而支持输送武器和派遣军队的比例分别只有4%和2%。此外还有12%的人希望自己的国家不要做出任何行动。

对于向台湾输送武器和派军队援助这两个选项支持率最高的是美国，但也分别只有8%和7%。美国在欧洲的几个亲密盟友对这两个选项的支持率也非常低，英国分别有5%和3%，法国有3%和2%，其他国家的比例则更低。