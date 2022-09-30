中国发改委投放第四批中央猪肉储备

中国国家发展改革委9月份以来持续投放猪肉储备，目前已投放3批次近7万吨中央猪肉储备，星期五（9月30日）还将投放第四批储备。初步统计，9月国家和各地合计投放政府猪肉储备20万吨左右，单月投放数量达到历史最高水平。

根据“国家发展改革委”微信公众号消息，发改委同时指导各地加大地方猪肉储备投放力度，全力增加市场供应，目前绝大多数省份已经启动猪肉储备投放工作。初步统计，9月国家和各地合计投放政府猪肉储备20万吨左右，单月投放数量达到历史最高水平，投放价格低于市场价格，有效保障了生猪猪肉市场供应和价格平稳运行。

各地在加大政府猪肉储备投放力度的同时，还采取了一系列提升保供稳价效果的政策措施。一是提高储备猪肉购买便利程度，保障群众“买得上”。北京、天津、河北、山西、内蒙古、吉林、浙江、河南、湖南、海南、重庆、四川、宁夏等地提前公布政府储备猪肉投放网点，多数地方还在投放网点醒目位置张贴“政府储备猪肉投放点”标识，方便群众购买储备猪肉。

二是以低于市场价格投放，保障群众“买得起”。江西萍乡、安徽黄山等地投放价格低于每斤10元（人民币，下同，约2新元），广西、黑龙江、山东、辽宁、江苏、云南等地投放价格为每斤12元左右，均大幅低于市场价格，其他地方投放价格也低于市场价格，保障群众“买得起”猪肉。

三是加强市场监测监管，保障“供应稳”。福建、陕西、广东等地加强生猪市场供应预警，及时协调生猪调运，保障市场稳定供应；上海、贵州、青海、湖北、甘肃等地加强市场价格巡查，强化生猪养殖、调运和屠宰监管。此外，部分地方还出台了支持生猪产业发展的长效性支持政策，如广州给予生猪养殖场（户）每头生猪补贴200元，鼓励增加生猪产能和市场供应；江西南昌等地协调安排财政资金，支持生猪产业发展。

下一步，国家发展改革委将会同有关部门根据市场形势继续投放中央猪肉储备，并继续指导地方联动投放猪肉储备，切实保障生猪猪肉市场和价格平稳运行。

今年以来，中国国内生猪价格经历了先跌后涨的过程，在每公斤22元至24元间波动，处于历史较高水平。中国发改委9月以来已先后投放3批次近7万吨中央猪肉储备。