中国外汇管理局：上半年国际收支保持基本平衡

中国国家外汇管理局称，中国上半年国际收支保持基本平衡，经常账户和直接投资均呈现较高顺差，但仍处于合理均衡水平，国际收支运行总体平稳。

据中国央视新闻报道，中国外汇管理局星期四（9月29日）发布的《2022年上半年中国国际收支报告》中数据显示，上半年中国经常账户顺差1664亿美元（约2384亿新元），同比增长43%，其中货物贸易顺差增长36%，服务贸易逆差收窄30%；与同期国内生产总值（GDP）比值为1.9%，仍处于合理均衡水平。

同时，上半年，直接投资顺差740亿美元，与经常账户形成的基础性国际收支顺差合计2404亿美元，同比增长3%，处于历史同期较高水平。

中国外汇管理局副局长王春英称，中国国际收支保持基本平衡，三季度国际收支运行总体平稳，基础性国际收支顺差继续发挥主导作用。

王春英说，中国经常账户在未来也将保持合理规模顺差。她指出，在近期错综复杂的国际经济形势下，中国经常账户顺差保持增长，在全球主要顺差国中表现突出，充分体现了中国货物贸易等经常账户收支的稳定性和韧性，也具有较强的可持续性。

王春英指出，今年前8个月，中国传统优势项目机电产品出口同比增长9%，纺织、服装出口增速均高于10%，汽车等出口增长56%，跨境电商等贸易新业态成为推动外贸发展的重要引擎；同时，贸易伙伴多元化拓展取得积极成效，欧美仍是中国重要的传统市场，对东盟、拉美地区的外贸规模也在增长。

她还说，跨境双向投资将呈现更加均衡的发展态势，通过直接投资保持顺差格局，国内营商环境持续改善，消费市场潜力巨大，将继续吸引外资来华投资兴业。同时，中国对外投资仍将保持合理有序的发展态势，人民币资产在全球范围内也具有稳定的投资回报和分散化投资价值，长期看国际投资者配置人民币资产意愿总体依然较强。

王春英强调，总体看，未来中国国内经济持续恢复的趋势是确定的，继续扩大高水平开放的决心是坚定的，物价稳定等优势更加明显，制造业转型升级效果逐步显现，中国国际收支平衡的内在基础依然稳固，这也是中国外汇市场和人民币汇率稳定的根本支撑。

