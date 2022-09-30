秦刚：指责中国不是美芬太尼危机的解决之道

针对中国是美国芬太尼类物质主要来源国的说法，中国驻美国大使秦刚星期五（9月29日）接受美国媒体采访时说，这些言论和指责完全是误导，毫无根据，指责中国不是美国芬太尼危机的解决之道。

根据中国驻美大使馆网站刊登的采访实录，秦刚接受美国《新闻周刊》（Newsweek）专访时说，出任中国驻美大使一年多来，经常同美各界人士就美芬太尼滥用问题进行交流探讨。一位美国朋友告诉他，其女儿曾同毒瘾艰苦抗争多年，而侄子因吸食芬太尼过量而失去年轻生命。对此，秦刚表示感到心痛不已，也积极促成美国会同中国国家禁毒委之间进行了交流。

秦刚说，中国始终对美国和世界各国的禁毒事业抱有深切同情心和同理心，一直在联合国禁毒公约框架下，大力开展国际禁毒执法合作，对此国际社会给予了充分认可和尊重。但也遗憾看到，美国内有人声称中国是美国内芬太尼类物质的主要来源国。近日还有媒体文章称，“中国将大量芬太尼输入美国”，是“对鸦片战争的报复”；“来自中国的前体化学品充斥北美，扼杀了国际努力”。这些言论和指责完全是误导，毫无根据。

秦刚说，中美禁毒合作已有数十年的历史，成果不胜枚举。由于中国对芬太尼类物质管控极为严格，中国至今未出现成规模滥用芬太尼类物质现象，也未发现因吸食芬太尼类物质致死案例。但中国对在美国肆虐的芬太尼危机感同身受，一直积极采取措施，以最大努力和善意帮助美国应对和解决芬太尼问题。根据美国海关边境保护局等禁毒执法部门通报，2019年9月至今，美国未再查获来自中国的芬太尼类物质。

秦刚补充说，令中国感到震惊的是，2020年5月，美国将中国公安部物证鉴定中心、国家毒品实验室等承担芬太尼类物质检测管控工作的重要机构列入“实体清单”制裁，严重影响和限制了中国禁毒工作的能力。

最近，美国内有人又在炒作“中国化学品流入墨西哥制成芬太尼后流入美国”的不实指责。事实却是，中国从未收到墨西哥关于“中国易制毒化学品出口至墨西哥用于制毒”的相关数据，美国也从未提供过中国化学品流入墨西哥制成芬太尼的事实根据。

秦刚强调，指责中国不是美国内芬太尼危机的解决之道。美国应该加强国内禁毒执法，严格管控边境，加强芬太尼类药品监管，严厉打击处方药滥开滥用，强化禁毒教育。同时，美国也应尽快推动永久整类列管芬太尼类物质。

秦刚最后说，在禁毒问题上，中国从来不是美国芬太尼危机的制造者，而是怀有善意和诚意的合作伙伴。中国将一如既往积极推进国际禁毒合作，积极参与全球毒品问题共治，共同应对解决全球毒品问题。希望美国采取切实行动稳定和改善中美关系，尽快解除对中国有关机构的错误制裁，为双方在禁毒领域更好开展执法合作扫清障碍。

