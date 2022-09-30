叶刘淑仪吁港府开列人才清单 放宽政策

香港特首李家超10月19日发表他任内第一份施政报告，面对近期香港人才外流，如何“抢人才”成为未来港府其中一个施政重点。香港行政会议召集人、新民党主席叶刘淑仪建议，港府应该因应香港的人力巿场情况，开列人才清单，加大输入技术劳工；专才优才方面，政府应该开个清单出来吸收人才，不需要证明有公司请，凡是被认可的大学学位都可以。

叶刘淑仪接受《星岛日报》专访时说，香港移民潮时不时都有，这次特别因为全球抢人才，不同人有不同移民原因，有些人因为价值观问题，反对国安法和完善选举制度，“因为理念的问题，这是极少数”。但她认为，更多是因为外国放宽了移民政策，如中产家庭在香港成家都很困难，或选择到外国成家。

香港政府统计处日前公布今年年中人口数字，香港人口临时数字为729万1600人，较去年同期减少12万1500人，跌幅达1.6%。2021年中至2022年中，有11万多人净移出。“抢人才”似乎成为迫切问题。

对于吸引人才的建议，叶刘淑仪认为，第一，“输入技术劳工，是劳工处负责，应该清楚哪个行业缺劳工，如小巴行业请不到小巴司机”，她指很多行业请不到人，“技术劳工行业不够人”，如服务业运输业物流业等，“劳工处应该开张清单出来，加大输入劳工”。

至于专才优才，叶刘淑仪说，譬如“十四五规划”肯定了香港是国际金融、航运和贸易等等中心，而要建设国际创科中心，香港需要什么人才，譬如“data scientist”和“software programmer”（程序员）不够，“做AI”和“做软件”的不够。

她说，政府应开个清单出来吸收，宽松点，不需要证明有公司请你（才行），但凡是被认可的大学学位（都行）。要在全球争取，不止西方国家和中国大陆，中亚、南亚国家也有很多人才。

叶刘淑仪还说，科技创新方面，如政府认定是顶尖公司，可以带领发展，应该吸纳这些公司，开出配额，并指新加坡也是类似做法，要求公司承诺要聘请一定数量的本地人，香港也可以这样做。

对于吸引人才的具体措施，叶刘淑仪指，有声音批评香港要七年才拿到居留权时间太长，但《基本法》规定七年，不能修改，不过可以简化工作签证安排，如由“233”，即第一次工作签证为两年之后是三年和三年，改为一出工作签证就是五年，特别是针对顶级优才。她也建议，为优才放宽首置印花税，“住满三年可以免交双倍印花税，住不满七年补交双倍印花税”，吸引他们落地生根。被问到如何减少本地人才流失，叶刘淑仪认为，经济要复苏，居住环境“宽松点”，社会气氛要愈来愈好。

她认为在维护国家安全方面已经做得不错，大威胁已经没有，“过去几年气氛已经很绷紧，要让市民感觉开心点宽松点”。

至于何为社会气氛要“宽松点”，她解释，比如鼓励人爱国，应该用多点软力量软性手段。她补充，当然要知道宪制秩序，以及有关国家的东西，比如美国人也要认识美国宪法，以及入加州大学一定要读美国历史。

