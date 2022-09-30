“靠邮政吃邮政” 中国联通原总经理李国华被开除党籍

中国联合网络通信集团原总经理李国华因严重违纪违法，被开除中共党籍。官方指曾在邮政系统任职的李国华毫无纪法底线，“靠邮政吃邮政”。

中央纪委国家监委网站星期五（9月30日）通报，中央纪委国家监委对中国联通原党组副书记、总经理、董事李国华严重违纪违法问题进行了立案审查调查，并指李国华对中共不忠诚不老实，表里不一，阳奉阴违，不落实中央巡视整改要求，处心积虑对抗组织审查。

李国华被指违规公款旅游、收受礼品礼金，接受可能影响公正执行公务的宴请；不按规定报告个人有关事项，在组织进行谈话时不如实说明问题，任人唯亲、任人唯利，在邮政系统任职期间严重破坏选人用人风气。

他也被指纵容、默许亲属利用本人职务影响谋取私利，违规向管理和服务对象放贷获取大额回报；道德败坏、家风不正，对家人失管失教；毫无纪法底线，“靠邮政吃邮政”，利用职务便利为他人在项目承揽、企业经营等方面谋利，并非法收受巨额财物；滥用职权造成国有资产重大损失。

公开资料显示，今年62岁的李国华在中国邮政系统工作多年，曾在他的家乡江西省出任省邮政局局长，2005年担任国家邮政局副局长，隔年在中国邮政集团担任副总经理，2011年升任中国邮政集团公司总经理。

李国华在2018年转任中国联通公司董事、总经理，2020年因已达到退休年龄而辞职。官方在大约两年后通报，李国华涉嫌严重违纪违法，接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。