台首艘万吨级两栖船坞运输舰“玉山号”交舰

台湾海军首艘万吨级两栖船坞运输舰“玉山号”星期五（9月30日）举行交舰典礼。台船董事长郑文隆在交舰典礼致词时说，“玉山军舰”将成为台湾海军新型两栖作战舰艇最新战力，同时担负南中国海及外岛运输主力。

根据联合报报道，郑文隆致词表示，船舰的设计，具有载运登陆战车、登陆艇、直升机、弹药、物资，及执行医疗救援等功能，并具有匿踪型外观、电磁脉冲防护、智慧型调水系统等特殊性能，可以提供海军离岛物资运补及人员运输。

他进一步说，因应天然灾害时，也可以执行救灾、临时野战医院及国际人道救援；若是战时，因配置有完整的防空与对海面自卫作战能力，能长时间在外海独立执行两栖作战，执行增援、应援及归复离岛作战任务并担任海上机动野战医院。

他说，台船公司对于能够承造海军新型两栖船坞运输舰深感荣幸，“玉山军舰”将成为台湾海军新型两栖作战舰艇最新战力，同时担负南中国海及外岛运输主力。

台船公司介绍说，除了“玉山军舰”外，还有5艘LCM登陆小艇，置于典礼台的右侧，这5艘小艇采用5383全铝合金材质制作而成，有别于传统平底型而采V型底设计，于满载时船速高于21节，油耗、船速皆优于海军的需求规范。

台船指出，LCM主要的功能为战时登陆抢滩，承平时期则可以支援离岛军需品及民生物资运补，其艇内甲板空间，可装下2辆悍马车或是1辆15吨轮车。这5艘小艇其中4艘将置于“玉山军舰”坞槽中，1艘供岸置备用。

台湾海军司令部发布新闻稿说，“国舰国造”政策在台湾总统蔡英文全力支持与指导下，已有相当显著成效，过去1年，无论是潜舰安放龙骨、高效能后续舰艇陆续下水及交舰、布雷大队第一、二布雷艇中队成军，以及今天的玉山军舰交舰，在在展现海军矢志捍卫台海安全的决心，同时也达到政府“提升国军战力”、“强化研发能量”与“带动产业发展”的整体目标。

海军司令部强调，此案为“国舰国造”重要建案，未来将如期完成战备，纳入海军兵力运用，捍卫海疆安全。

