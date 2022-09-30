辽宁省政协原副主席孙远良被开除党籍

辽宁省政协原中共党组副书记、副主席孙远良因搞权色、钱色交易，利用职务便利为他人谋利，并非法收受巨额财物，被开除党籍。

中共中央纪委国家监委官网星期五（9月30日）发布公告称，经中共中央批准，中央纪委国家监委对孙远良严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

公告称，经查，孙远良背弃初心使命，丧失党性原则，对党不忠诚不老实，对抗组织审查；无视中央八项规定精神，违规收受礼金，长期接受可能影响公正执行公务的宴请；违背组织原则，公器私用，在干部选拔任用工作中为他人谋利，严重破坏任职地区和单位的政治生态。

公告指出，孙远良道德败坏，搞权色、钱色交易；自身不正，家风不严，对家人失管失教；大搞权钱交易，利用职务便利为他人在企业经营、土地出让等方面谋利，并非法收受巨额财物，退休后仍不知止。

公告还称，孙远良严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿、利用影响力受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据法律规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予孙远良开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。

公开资料显示，今年67岁的孙远良是辽宁省建平县人，1976年9月参加工作，1982年7月以来，一直在辽宁省工作。2016年10月到2018年1月，曾任辽宁省政协副主席、党组副书记。2022年4月9日落马。