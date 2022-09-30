周焯华相关赌案35成员被判刑 最高七年六个月

浙江省温州市中级人民法院今年8月10日至12日依法公开开庭，合并审理了温州市人民检察院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪，指控被告人张时秀犯开设赌场罪，指控被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件。张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪。温州市中级人民法院星期五（9月30日）对上述三起案件公开宣判，其中张宁宁被判有期徒刑七年，并处罚金人民币80万元（人民币，下同，约16万新元）；张时秀等35人被判有期徒刑七年六个月至一年三个月不等，并处罚金300万元至5万元不等。

根据微信公号“温州市中级人民法院”发布的通报，2007年以来，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华（另案处理）在澳门赌场承包赌厅（统称“太阳城赌厅”）。

2015年以来，周焯华在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。为牟取巨额非法利益，周焯华通过发展股东级代理、普通代理，以高额佣金、分红利诱代理组织中国公民前往澳门太阳城赌厅赌博或参与跨境网络赌博；以高额奖金利诱相关人员向中国公民推广网络赌博平台；在中国境内成立资产管理公司为赌博代理、赌客用资产换取赌博授信、筹码提供服务，追讨赌债；利用地下钱庄等第三方在境内接收、结算赌资；设立或通过中国境内技术公司为代理发展、管理下线，组织跨境赌博、网络赌博提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持；在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等，组织中国公民赴境外赌博、参与跨境网络赌博，逐步形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、钟泽新、赖文涛、庞克训、张时秀及高挺、李观秀、隋国富（均另案处理）等人为骨干，被告人彭浩、麦国雄、王建能、李蠡、李绍聪、冯倩维及楼光明、欧宏东（均另案处理）等人为成员，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

截至去年11月，该跨境赌博犯罪集团共发展中国籍股东级代理280余人，发展中国籍普通代理38000余人，发展中国境内赌客会员6万余人，涉案金额特别巨大，严重扰乱我国社会管理秩序。此外，该跨境赌博犯罪集团还违反国家规定，虚构交易协议，多次进行资金跨境兑付，金额共计11.6亿余元，非法获利高达1700余万元，严重扰乱我国金融市场秩序。

被告人张宁宁、彭浩受周焯华指使，在境内成立公司，接收跨境赌博犯罪集团在境内收取的赌资、赌债并运营管理；被告人张时秀等5人入股参加跨境赌博犯罪集团，被告人陈王龙、钟海燕等5人伙同他人参与跨境赌博犯罪，组织、招揽中国公民赴境外赌博、参与跨境网络赌博；被告人余晖俊等24人明知他人实施开设赌场犯罪，仍提供技术、车辆、劳务等帮助支持，上述被告人的行为均已构成开设赌场罪，且情节严重。

张宁宁还违反国家规定，非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，其行为又构成非法经营罪，且属情节特别严重。张宁宁犯数罪，应依法数罪并罚。综合考量各被告人的犯罪情节、后果、社会危害性、主观恶性、在共同犯罪中的地位、作用及具有的法定或酌定从轻、减轻情节等，结合各被告人认罪认罚情况，为依法严惩跨境赌博犯罪，维护公共秩序和市场秩序，经合议庭评议和院审判委员会讨论，依法作出判决：对被告人张宁宁以开设赌场罪、非法经营罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币80万元。

对被告人张时秀、庞克训、钟泽新、钟海燕等35人以开设赌场罪依法判处有期徒刑七年六个月至一年三个月不等的刑罚，并处罚金人民币300万元至5万元不等的刑罚；供犯罪所用的财物、赌资、违法所得及收益、孳息，随案移送的，予以没收，上缴国库；尚未追缴到案的，继续追缴。

宣判后，被告人张宁宁等35人均当庭表示服从判决，不上诉；1名被告人当庭表示要提起上诉。

澳门大亨周焯华绰号“洗米华”，有澳门“小赌王”之称，旗下的太阳城集团除赌业外，还涉足娱乐、旅游和房地产等业务。

周焯华去年11月被澳门警方拘捕，并被温州检察院批准逮捕。港媒当时引述消息称，因北京当局认为跨境赌博吸收大量中国大陆资金，严重危害经济安全，因此主导逮捕他。