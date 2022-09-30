问天实验舱成功转位 中国空间站组合体变成“L”构型

中国问天实验舱星期五（9月30日）完成转位，中国空间站组合体由“一”字构型转变为“L”构型。这是中国首次利用转位机构在轨实施大体量舱段转位操作。

中国载人航天工程办公室在官方微信公号上公布，经过约一小时的天地协同后，问天实验舱在下午12时44分完成转位。

转位期间，问天实验舱首先完成相关状态设置，而后与天和核心舱分离，之后采用平面转位方式完成转位，并与节点舱侧向端口再对接。

问天实验舱转位完成后，空间站组合体由两舱“一”字构型，转变为两舱“L”构型。

中国空间站组合体下来将以“L”字构型在轨飞行，等待梦天实验舱发射、交会对接后，还将转位形成空间站三舱“T”字构型组合体。

另据中新社报道，空间站舱段转位技术是中国空间站建造必须突破的关键技术之一，是融合了前向撤离、舱段转位、侧向对接等高难度动作的“组合拳”。舱段转位过程中，百余公斤的转位机构驱动20余吨的实验舱进行大范围转移。

为确保结构安全，也必须暂时关闭空间站组合体姿态主动控制，让空间站在自由漂浮状态下完成舱段转位。空间站机械臂分系统始终作为转位机构的备份手段，保障平台安全。

中国空间站2022年1月6日实施了机械臂辅助货运飞船转位试验，这是问天实验舱转位前的一次正式预演，先后完成了机械臂捕获天舟二号、对接机构分离、天舟二号转位、再次对接等一系列预定动作，为本次问天实验舱转位任务的成功实施奠定基础。