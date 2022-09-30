中国称与太平洋岛国的合作不附加政治条件

中国外交部发言人毛宁星期五（9月30日）说，中国与太平洋岛国的合作是公开透明、光明磊落的，不附加政治条件，更不针对任何第三方，不会以合作为名搞地缘政治博弈。

有记者在星期五的外交部例行记者会上提问称，美国总统拜登宣布为太平洋岛国提供超过8亿美元（约11.4亿新元）的资金，并表示美国和世界的安全取决于太平洋国家。中国和太平洋岛国也达成了类似的协议，这是否可以认为在美国和太平洋岛国签署协议之后，中国也会加大自身的努力？

毛宁回答说，“中国也很重视发展同太平洋岛国的关系”，但是中国发展同太平洋岛国的关系，始终坚持大小国家一律平等，充分尊重岛国的主权和意愿。与岛国的合作是公开透明、光明磊落的，不附加政治条件，也不做强加于人的事情，更不针对任何第三方，所以中国和岛国的合作也是得到了岛国的真诚欢迎，经得起时间和历史的检验。

毛宁强调：“我们不会以合作为名搞地缘政治博弈。”



毛宁还强调，中国对于有意愿的国家，加强同岛国的正常交往合作持开放态度。同时认为，太平洋岛国不应该成为大国博弈的棋子。中国希望美国能够真心实意地为太平洋岛国应对气候变化、实现发展振兴提供支持，而不是以合作为名搞地缘政治博弈，更不应该把阵营对抗复制到太平洋岛国。

对于有记者提到，拜登在美国-太平洋岛国峰会上说，该地区面临的一个挑战就是中国的“压力”和“胁迫”，毛宁回应道，坚决反对美国有关污蔑和抹黑，这也不符合事实。中国从来不搞“经济胁迫”，中国发展与太平洋岛国的关系，始终坚持大小国家一律平等，中国的合作是充分尊重太平洋岛国的主权和意愿的 。