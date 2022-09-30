中国居民明年底前换购住房可享个税退税优惠

中国财政部和税务总局星期五（9月30日）发文，明年底前出售自有住房并在现住房出售后一年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。

根据中国财政部网站发布的“关于支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告”显示，自今年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。其中，新购住房金额大于或等于现住房转让金额的，全部退还已缴纳的个人所得税；新购住房金额小于现住房转让金额的，按新购住房金额占现住房转让金额的比例退还出售现住房已缴纳的个人所得税。

公告还解释，现住房转让金额为该房屋转让的市场成交价格。新购住房为新房的，购房金额为纳税人在住房城乡建设部门网签备案的购房合同中注明的成交价格；新购住房为二手房的，购房金额为房屋的成交价格。

公告明确，享受规定优惠政策的纳税人须同时满足以下条件：纳税人出售和重新购买的住房应在同一城市范围内。同一城市范围是指同一直辖市、副省级城市、地级市（地区、州、盟）所辖全部行政区划范围，以及出售自有住房的纳税人与新购住房之间须直接相关，应为新购住房产权人或产权人之一。

公告指出，符合退税优惠政策条件的纳税人应向主管税务机关提供合法、有效的售房、购房合同和主管税务机关要求提供的其他有关材料，经主管税务机关审核后办理退税。

各级住房城乡建设部门应与税务部门建立信息共享机制，将本地区房屋交易合同网签备案等信息（含撤销备案信息）实时共享至当地税务部门；暂未实现信息实时共享的地区，要建立健全工作机制，确保税务部门及时获取审核退税所需的房屋交易合同备案信息。

中国近日陆续出台刺激措施，提振低迷已久的楼市。中国人民银行和银保监会星期四决定阶段性调整差别化住房信贷政策，允许第三季度房价持续下降的城市政府，自主决定在今年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。