李克强：有信心能力确保经济运行合理区间

中国国务院星期五（9月30日）傍晚在人民大会堂举行国庆招待会。中共总书记习近平等政治局七常委，以及国家副主席王岐山与会。在京的卸任政治局委员、原政法委书记孟建柱也在画面中出现。

中国总理李克强在致辞时指出，中国当前发展仍面临不少困难和挑战，但“有信心有能力确保经济运行在合理区间”。

他表明，推动中国经济行稳致远，要着力稳住经济基本盘。他说，当前发展仍面临不少困难和挑战，要时不我待把稳经济各项政策有力有效落实到位，调动各方面积极性，集中精力办好自己的事，巩固经济回稳基础、力促回稳向上。

李克强说，中国“有信心、有能力确保经济运行在合理区间”。

约500人出席了招待会，包括在京的政治局委员、中央书记处书记、全国人大常委会副委员长、国务院副总理、国务委员、国家监察委员会主任、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、全国政协副主席和从领导职务上退下来的高干，以及中央军委委员和中央军委原委员等。

原中共政治局委员、政法委书记孟建柱（中）出席9月30日举行的国庆招待会，坐在中央军委联合参谋部参谋长李作成（右）和原政治局委员李建国的中间。（央视新闻联播截屏）

央视新闻联播画面显示，原中共政治局委员兼政法委书记孟建柱也出席了招待会。他身穿黑色西装，系着红色领带，在招待会上坐在中央军委联合参谋部参谋长李作成和原政治局委员李建国的中间。

过去两周来，一批反腐案件密集结案，其中包括备受瞩目的“孙力军政治团伙”案。中国公安部原副部长孙力军9月23日被判死缓，并且终身监禁，不得减刑和假释。孙力军曾任职公安部办公厅副主任，当过时任公安部长孟建柱的秘书。（联合早报北京特派员黄小芳）