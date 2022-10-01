中国空军发言人首提“第五代战机歼-20” 专家解析“新五代划分法”

中国解放军空军新闻发言人申进科9月27日在第14届中国航展新闻发布会上说，“中国第五代战机歼-20已经遍布‘东南西北中’”，这是空军新闻发言人首次使用“第五代战机”表述歼-20，引起舆论关注。

中国央视军事就此发文解释称，战斗机的划代是对性能相近、技术相仿、采用雷同战法的一个或几个飞机族系的归类。当新型号的性能与技术有全面和重大提升时，会被冠以“新一代”之称，而战斗机的划代有过“传统四代划分”“俄罗斯五代划分”“美国五代划分”等几种方法。

其中，“传统四代划分”只覆盖超声速战斗机，将上世纪50年代早期服役的一倍声速战斗机列为第一代，将稍后服役的二倍声速战斗机列为第二代，将上世纪70年代中期开始服役、以高机动性为主要特点的战斗机列为第三代，将21世纪开始服役的综合性能更高的战斗机列为第四代。

“俄罗斯五代划分”大体同上，但把“传统四代划分”中的第二代变后掠翼飞机（米格-23、F-111）单列为一代，称为第三代；其他划分相同，故而多出一代。这种划分法一直由苏联采用，并沿用至俄罗斯。

“美国五代划分”把喷气式战斗机列为第一代，把高亚声速、后掠翼战斗机列为第二代，低超声速战斗机和Ma2一级的战斗机都列入第三代，而第四、第五代以综合性能提升为主来进行划分。

中国航空学会常任理事、中国航空工业集团公司科技委顾问张聚恩认为，为与国际接轨，中国也可认同战斗机发展至今形成五代的说法，在融合上述三种划代法的基础上，以喷气式战斗机为主线，前三代以速度为主、后两代以综合性能为主来进行代际划分，建议可称其为“新五代划分法”。

在新五代划分法下，第一代战斗机包含早期喷气式及20世纪30到40年代的亚声速和高亚声速战斗机（Ma0.6~0.98），代表机型有米格-15、F-86和中国歼-5。

第二代战斗机为20世纪50年代初开始服役的Ma1一级、低超声速战斗机（Ma1.3～1.5），代表机型有米格-19、F-100和中国歼-6。

第三代战斗机为20世纪60年代末开始服役的Ma2.0一级的战斗机，代表机型有米格-21、F-4、F-104和中国歼-7、歼-8。

第四代战斗机为20世纪70年代中期开始服役的、以高机动性为主要特点、综合性能显著提升的战斗机，代表机型有米格-29、苏-27、F-14、F-15、F-16和中国歼-10、歼-11。

第五代战斗机则包含21世纪开始服役的新一代战斗机，代表机型有F-22、F-35、苏-57和中国歼-20。

张聚恩还认为，对战斗机划代，有助于体现航空装备的技战术特点，比对和借鉴装备发展的规律，便于公众理解、认知战斗机的发展进步。

不过，他也指出，战斗机划代只是一种归类，并不代表作战能力，更不是一种技术标准，应该始终坚持以需求为牵引规划装备发展，以战斗力标准衡量装备水准。