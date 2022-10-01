中国对“北溪”天然气管线多处泄漏表示严重关切

中国常驻联合国副代表耿爽星期五（9月30日）在联合国安理会上发言说，中国对“北溪”天然气管线近日发生多处泄漏并伴随强烈水下爆炸表示严重关切。目前的信息表明此次泄漏不是意外事故，很可能是蓄意破坏造成的。各攸关方均认为，对泄露事件开展客观、公正、专业的调查十分必要。

根据中新社报道，耿爽在联合国安理会审议“北溪”天然气管道泄漏事件时发言说，“北溪”天然气管线是欧洲能源运输大动脉，该项目向23个欧洲国家提供重要天然气供应。泄漏事件导致管线物理中断，使欧洲能源供应短缺问题更加突出。

耿爽说，全球各地包括发展中国家的消费者，恐怕要承受由此引发的能源市场动荡和能源价格上涨。目前泄漏仍在继续，事件对相关海域航运线路和生态环境的影响仍在显现。“当欧洲和世界正面临层出不穷的棘手挑战之时，这实在是一件我们不愿意看到的、令人痛心的巨大灾难”。

耿爽还指出，目前的信息表明此次泄漏不是意外事故，很可能是蓄意破坏造成的。如果属实，这将构成对跨国民用设施和海底管道的袭击，违反国际法。各攸关方均认为，对泄露事件开展客观、公正、专业的调查十分必要。此次泄露事件凸显了跨境基础设施的脆弱性。中国愿同各方共同努力维护好跨境基础设施安全。

北溪天然气管道的三条管线在一天内出现损坏泄漏，丹麦军方星期二（9月27日）发声明称，在附近海域看到北溪1号和北溪2号天然气管道上的三处气体泄漏，气泡直径从200米扩展到1000米。

瑞典海岸警卫队指挥中心星期四（9月29日）称，波罗的海的北溪1号和2号天然气管道发现新的泄漏点，破裂点达到四处。两处泄漏点在瑞典专属经济区，另两处在丹麦专属经济区。

欧洲领袖指出，北溪天然气管道泄漏是蓄意破坏行为所致。欧洲联盟表明要对任何故意破坏欧洲能源基础设施的行为采取“最强力的还击”。波兰等一些国家将矛头指向俄罗斯。

北溪一号管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国。北溪二号管道2021年建成，与北溪一号基本平行，尚未投入使用，但有天然气封存在内。