解放军东部战区司令员易人 上将林向阳首次公开亮相

中国解放军东部战区司令员易人，上将林向阳星期五（9月30日）以东部战区司令员的身份首次公开亮相。

综合“政知见”、北京青年报、央视和中国江苏网报道，江苏省暨南京市各界当天举行向雨花台烈士敬献花篮仪式举行。东部战区司令员林向阳等人向烈士敬献花篮。据悉，此次系林向阳首次以东部战区司令员身份亮相。

今年3月，林向阳赴东部战区任职的消息已出现在公开报道中，但当时林向阳的职务尚未披露。

公开资料显示，今年58岁的林向阳是福建福清人，曾任原第31集团军副军长、原第47集团军军长。

2017年7月，林向阳以中部战区陆军“第82集团军军长”的身份对外亮相；2019年，林向阳转任第72集团军军长；2020年，林向阳以东部战区陆军司令员身份出现在余干县抗洪抢险报道中。

东部战区下辖江苏、上海、浙江、福建、江西、安徽六省市，战区机关驻南京。

去年9月6日，林向阳被晋升上将，并首次以中部战区司令员的身份对外亮相。今年年初，吴亚男被晋升上将，并以中部战区司令员身份亮相媒体，林向阳去职。



在林向阳之前，担任东部战区司令员的是上将何卫东。

公开资料显示，今年66岁的何卫东祖籍江苏东台，曾先后就读于陆军指挥学院、国防科技大学。简历显示，何卫东历任某侦察分队战士、陆军指挥学院学员、侦察参谋、侦察营教导员、侦察处副处长、处长；师参谋长、摩步旅旅长、摩步师师长、某集团军参谋长、某集团军副军长等。

