C919获合格证 习近平强调要在关键核心技术取得更大突破

中国国家主席习近平星期五（9月30日）在北京会见C919大型客机项目团队代表并参观项目成果展览，充分肯定C919大型客机研制任务取得的阶段性成就。他强调，要充分发挥新型举国体制优势，在关键核心技术攻关上取得更大突破。

根据新华社报道，习近平说，让中国大飞机翱翔蓝天，承载着国家意志、民族梦想、人民期盼，要充分发挥新型举国体制优势，坚持安全第一、质量第一，一以贯之、善始善终、久久为功，在关键核心技术攻关上取得更大突破，加快规模化和系列化发展，扎实推进制造强国建设，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

习近平表示，在各位努力下，大飞机项目取得了可喜成就。要聚焦关键核心技术，继续合力攻关。要把安全可靠性放在第一位，消除一切安全隐患。大飞机事业一定要办好。

习近平强调，在实现中华民族伟大复兴的征程上，要着眼长远战略，根据实际情况制定切实目标，选择正确技术路线，一茬接着一茬干，一件事接着一件事办好。要有雄心壮志，世界科技巅峰都要奋勇攀登。

C919大型客机是中国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机，重点满足国内外大运量和中运量市场需求，座级158至168座，航程4075至5555公里，直接竞争对手为空客A320Neo和波音B737Max。

C919大型客机于2007年立项，2017年首飞，2022年9月完成全部适航审定工作后获中国民用航空局颁发的型号合格证，将于2022年底交付首架飞机。

据商飞官网介绍，C919累计获得了28家客户的815架订单。东航是C919全球首家客户。据东航2022年半年报显示，今年下半年东航将引进1架C919。据东航此前公告显示，C919目录单价为6.53亿元（人民币，约1.31亿新元）。

报道指出，C919大型客机研制成功，获得型号合格证，标志着中国具备自主研制世界一流大型客机能力，是中国大飞机事业发展的重要里程碑。

