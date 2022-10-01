【图集】李家超国庆酒会致辞：每个关键时刻总有祖国做坚强后盾

香港星期六（10月1日）在湾仔香港会议展览中心外的金紫荆广场举行升旗仪式庆祝中华人民共和国成立73周年。香港行政长官李家超首次以特首身分，出席随后的国庆酒会。他在致辞时说，香港过去遇强越强，主要原因是一国两制为香港长期繁荣提供了最佳制度保障，在开拓机遇、抵御冲击的每个关键时刻，总有祖国做坚强后盾。

香港特区政府10月1日早上在金紫荆广场举行升旗仪式庆祝国庆。图为护旗方队入场。（香港中通社）

综合《星岛日报》和香港电台报道，李家超说，今年是特区回归25周年，四分一世纪以来香港取得骄人成绩，经历不同挑战和考验，但总能转危为机、遇强越强，主要原因是一国两制为香港长期繁荣提供了最佳制度保障，香港在开拓机遇、抵御冲击的每个关键时刻，总有祖国做坚强后盾，过去两年中央颁布香港国安法、完善选举制度，落实爱国者治港，令香港由乱到治。

李家超还说，年初香港经历第五波疫情时，中央全力支援抗疫，大陆专家组及医疗队火速赴港，以铁路和水路直送物资，7日建成方舱医院，令疫情受控，这是护港情切的“中国速度”民族关怀，香港人历历在目，不会忘记。而今年7月中国国家主席习近平亲自到港出席回归庆祝大会和新一届政府就职礼，他所发表的重要讲话是特区政府的施政蓝图。

香港警方星期六早上在国庆纪念活动现场附近戒备。 （法新社）

李家超指出，每逢国庆都见证国家发展一年比一年好，人民生活一年比一年富足，事实证明中国人民以决心、意志、智慧和力量开辟了中国发展富强的道路，创造经济高速发展，国家长期稳定富强的成就。

李家超星期六早上率领港府高层官员出席升旗仪式，全国政协副主席梁振英等也有出席。（路透社）

香港星期六早上在湾仔金紫荆广场早上8时举行升旗仪式，李家超率领政府高层官员出席，全国政协副主席梁振英、前行政长官林郑月娥、曾荫权等也有出席。

升旗仪式开始时，先由警察银乐队奏响乐曲，纪律部队仪仗队、步操队及护旗方队以中式步操进场，飞行服务队两架直升机分别悬挂国旗及区旗，飞越维港上空，消防轮及水警轮则在会展对开海面敬礼。升旗仪式结束后，护旗队以中式步操离场，各嘉宾移步至湾仔会展参加国庆酒会。