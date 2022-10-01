云南省委原书记秦光荣忏悔书曝光：找“大师”祈福消灾 给中央领导写信求情

中国官方首次披露全国人大原内务司法委员会副主任委员、云南省委原书记秦光荣的忏悔书手稿。秦光荣在手稿中写道，他在接受审查期间四处活动打探消息，找“大师”祈福消灾，甚至心存侥幸给中央领导写信，希望得到组织上网开一面。

根据“政知君”公号消息，在北京开幕的“奋进新时代”主题成就展“全面从严治党”单元亮相。在该成就展中，首次披露了秦光荣标题为“愧对于党、愧疚于心”的忏悔书手稿。忏悔书共29页，成文于2019年8月13日。

在忏悔书中，秦光荣在第一段写道，“4月6日接受审查以来，经过中央纪委领导和专案组同志教育帮助，我幡然悔悟，真心悔过，向组织如实交代了自己的违纪违法问题。4个月来，我的内心充满悔恨、愧疚和自责，我要以一名接受组织审查的党员身份，真诚地向组织认错悔错、认罪悔罪。”

他写道，“回想起接受审查前的那段时间，儿子秦岭严重违纪违法被组织审查调查，我内心既痛苦又恐惧，痛苦的是唯一的儿子即将面临纪律法律的惩处，恐惧的是自己的问题也要暴露。”

他还说：“这期间，我四处活动打探消息，找所谓的‘大师’祈福消灾，甚至心存侥幸给中央领导同志写信，幻想得到组织上网开一面。”“我怀着错误、扭曲的心理度过了煎熬的4个多月，每天心乱如麻、精神恍惚，如同行尸走肉一般。”

他还写道，“我的问题给党的形象和公信力造成严重伤害，在所犯错误面前，我要真诚剖析自己、揭露自己。”

“用我的惨痛教训警示他人，特别是其他高级领导干部，党内没有法外之地、法外之人、法外之事，切不可自恃位高权重便肆意妄为，切不可贪恋名利便铤而走险，待到东窗事发而悔之晚矣。”

今年72岁的秦光荣曾在湖南、云南等地工作，担任过云南省省长、省委书记等。2014年10月，秦光荣卸任云南省委书记，后赴全国人大工作。

2019年4月6日，秦光荣主动到中央纪委国家监委投案。同年5月9日，中央纪委国家监委网站发布消息，秦光荣涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正在接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

此前报道称，秦光荣之子秦岭涉华融赖小民系列案被控制后不久，秦光荣迫于压力，携妻黄玉兰同日主动投案。他也成为“正部级主动投案第一人”。主动投案时，秦光荣已经69岁了。

去年1月19日，秦光荣因受贿罪获刑7年。

