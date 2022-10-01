欧阳娜娜等多名台艺人发文“祝福祖国”

星期六（10月1日）是中国大陆十一国庆，欧阳娜娜、林志玲、杨丞琳等台湾艺人都在微博上发文表态，转发央视新闻“我爱你，中国”的图片，并写道“祝福祖国，繁荣昌盛”。

据网上不完全统计，转发十一国庆的台湾艺人包括欧阳娜娜、林志玲、汪东城、陈妍希、陈乔恩、王大陆、杨丞琳等。

欧阳娜娜星期六凌晨00:02就率先转发央视新闻文章，并写道：“祝福祖国繁荣昌盛，国泰民安。”

林志玲官方微博深夜00:14也发文写道：“盛世中华，国泰民安。”

林志玲深夜00:14在微博发文写道：“盛世中华，国泰民安。”（微博）

大陆演员陈晓的妻子陈妍希及大陆歌手李荣浩的妻子杨丞琳随后也分别发文“祝福祖国，繁荣昌盛”、“愿锦绣中华，繁荣富强！”

此前杨丞琳在中国大陆节目上的“海鲜说”，被台湾绿营声讨、嘲讽，痛骂杨丞琳为赚人民币糟蹋栽培她的台湾。

发文的台湾艺人多数近年把演艺事业重心放在大陆，包括陈乔恩发“盛世中华，风调雨顺，国泰民安”、汪东城发“祝福祖国繁荣昌盛，国泰民安，人民幸福安康，国庆快乐！生日快乐”、以及王大陆“祝福祖国繁荣昌盛，国富民强！”

台湾明星在有关事件和关键的时间节点上的表态，一直是中国大陆网络的关注焦点。一些明星曾因没有及时表态，被大陆网民声讨。也有一些台湾明星因表态遭到台湾绿营指责批评。