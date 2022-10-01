邓炳强：国安法实施后 市民可自由表达爱国情怀

香港保安局局长邓炳强在中国国庆日发文说，《香港国安法》颁布实施之后，市民可自由表达爱国情怀，并感受到祖国的伟大，更珍惜国家的关怀。

邓炳强在个人面簿中写道，今日是“十一国庆节”，大街小巷挂满国旗区旗，到处张灯结彩，旗帜飘扬，洋溢住欢腾的气氛，份外感触。

他说，《香港国安法》颁布实施之后，市民可以自由表达爱国情怀，感受到祖国的伟大，心底更珍惜国家的关怀。

香港政制及内地事务局局长曾国卫同天在面簿发文说，在祖国的全力支持下，香港的经济仍是蓬勃发展，相信必定能够克服种种困难，再创辉煌。

曾国卫指出，今年国家喜迎建国73年华诞，回首前尘，国家经历了百年沧桑巨变，国家人民一度蒙难蒙苦，幸有党带领着人民劈波斩浪，奋发图强，终迎来康庄大道，特别在中共十八大以来，以国家主席习近平为核心的党中央统筹把握中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，协调推进各项战略布局和作出种种重大决策部署，国家实现第一个百年奋斗目标，全面达成了小康社会，并历史性解决了绝对贫困的问题，这彰显了特色社会主义的强大生机活力，中华民族也迎来了从站起来，富起来到强起来的伟大飞跃。

曾国卫还说，在祖国的全力支持下，香港的经济仍是蓬勃发展，国际金融、航运、贸易中心地位稳固，创新科技产业迅速兴起，自由开放雄冠全球，营商环境世界一流。虽然暂时受疫情影响，相信在国家全力支持和全体市民共同努力下，必定能够克服种种困难，重新起步，再创辉煌。