四川绵阳实施“一人购房全家帮”：可提取公积金支付首付款

在天津、海南、重庆等多个中国城市宣布“一人购房全家帮”后，四川省绵阳市政府9月28日发布通知，加大公积金支持力度，同时施行家庭住房公积金使用代际互助，即“一人购房全家帮”。

根据澎湃新闻报道，《绵阳市人民政府办公室关于印发进一步促进绵阳市房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》提出，加大公积金支持力度。一是提高单缴存职工最高贷款额度。单方正常缴存住房公积金的职工家庭申请住房公积金贷款，最高贷款额度由现行40万元（人民币，下同，约8万新元）调整至50万元。

《通知》也提出施行家庭住房公积金使用代际互助，即“一人购房全家帮”。措施执行之日起至明年6月30日，绵阳本市正常缴存住房公积金的缴存职工，在绵阳市辖区内新购自住住房，可提取配偶及双方直系亲属（仅限父母、子女）的住房公积金用于支付购房首付款和偿还住房公积金贷款。

《通知》还要求，建立健全住房公积金流动性调节机制。措施执行之日起至明年6月30日，住房公积金流动性调节系数执行1.2，即在住房公积金最高贷款额度限额内，缴存职工家庭住房公积金贷款可贷额度上浮20%。

此外，延长相关公积金使用政策期限。将《促进绵阳市房地产市场平稳健康发展若干措施》（绵办规〔2022〕2号）调整公积金使用政策中“调整房屋套数认定方式、新购房屋可提可贷”执行时间延长至明年6月30日。

文件显示，执行日起至明年6月30日，在绵阳城区范围内购买新建商品住房的，由财政给予契税补贴。其中，面积90平方米以下的全额补贴，90至144平方米（不含）的补贴80％，144平方米（含）以上的补贴50％。

绵阳市还将向特殊群体发放购房补贴。主要涉及两类，城镇化群体：具有农村居民家庭户籍的人员；重点特殊群体：现役军人、退役军人和烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属；疫情防控一线医务工作者、社区工作者。

对符合条件的购房人，在绵阳城区范围内购买新建商品住房的，按建筑面积给予每平方米200元的财政补贴，单户财政补贴最高不超过2万元。

此外，还鼓励企业对特殊群体购房给予特别优惠，特别优惠的额度不计入不能低于备案价85%以下销售的价格范围。

据此前报道，中国“一人购房全家帮”的稳定楼市政策扩容，至今已有21个城市实施相关政策。“一人购房全家帮”指的是，职工可提取公积金帮助子女或直系亲属购房的政策，这是中国各地近期出台的激活楼市政策之一。