美媒：中国要求银行二十大前避免讨论政治问题

知情人士透露，中国证监会要求高盛集团、摩根大通等在中国境内运营的投资银行，在本月举行的中共二十大召开前，避免发布政治敏感的研究报告。

据美国《华尔街日报》星期五（9月30日）报道，中国证监会近期向多家证券公司发出了咨询通知，其中包括高盛集团、摩根大通等大型国际银行在中国的子公司，一些银行也在公司内部传达了中国证监会的要求。

据知情人士透露，本周早些时候，摩根大通亚洲私人银行部门的研究策略师在一次内部电话会议上被告知，暂时不要对政治敏感话题发表评论。

不过，中国证监会反驳了《华尔街日报》报道的消息，称这个消息不真实。

摩根大通私人银行近期发布的多份研究报告都集中分析中美审计协议，以及中国房地产市场面临的挑战等话题。其中一份研究报告还探讨了中国的“停贷潮”是否会像滚雪球一样，演变成中国的“雷曼危机”，不过这份报告认为，这种结果不太可能发生。

高盛集团近期也集中发布了对中国经济增长的预测报告。高盛还预测，中国不太可能在中共二十大召开后立即放宽防疫措施。

报道称，过去几年来，中国证监会曾在重大政治事件发生前向银行、经纪公司和资产管理公司发出了类似的警告信息。这种非正式的指示或备忘录通常是为了防止市场动荡，或在事件发生前出现负面新闻。

中共二十大将于10月16日在北京召开。