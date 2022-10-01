中国要求银行为房产市场提供6000亿元融资支持

知情人士透露，中国金融监管机构要求中国国有银行在今年剩下的四个月内，向陷入困境的房地产行业提供至少6000亿元（人民币，下同，约1207.41亿新元）的净融资，以协助缓解房产市场日趋严重的流动性危机。

据彭博社引述不具名知情人士报道，中国人民银行和银行保险监督管理委员会近期要求中国工商银行、建设银行等六家国有银行，各自至少提供1000亿元的融资支持，形式包括抵押贷款、向开发商提供贷款或购买其债券。

报道称，这次贷款目标金额几乎相当于整个银行业在上半年的房地产贷款增长。中国人民银行的数据显示，未偿还房地产贷款比去年同期增长4.2%，是有记录以来最慢的速度。

尽管中国官方多次呼吁银行加大力度向房地产开发商发放贷款，但银行仍对此保持谨慎态度，而对抵押贷款的需求也随着购房者的信心而下挫。

知情人士称，中国央行和银保监会除了鼓励银行抵押贷款和向开发商提供贷款外，还鼓励银行购买开发商发行的债券，并投资于项目交付的贷款计划。

彭博社8月报道称，这一贷款支持计划目前的目标是，由国家开发银行和中国农业发展银行等政策性贷款机构提供2000亿元的贷款。

今年7月以来，中国房地产市场爆发由烂尾楼牵引出来的“停贷潮”危机，导致市场信心低落、房地产交易陷入寒冬，除了拖累经济增长，也使外界关注其背后隐含的金融风险。瑞银集团（UBS Group AG）在最近的一份报告中说，数据表明，9月上半月的中国房地产市场仍然疲软。

在中共二十大召开前，中国官方两天内三度出台楼市刺激政策，允许部分城市下调首套住房贷款利率、对卖房一年内再买房者给予退税优惠，并调降首套个人住房公积金贷款利率，以“组合拳”形式提振今年最后一个季度的楼市买气。