国民党批民进党做假街访攻击台中市长

台湾在野国民党质疑民进党台中市长参选人蔡其昌涉及在网络上发布街访影片，但安插民进党议员助理假扮成路人发言攻击国民党台中市长卢秀燕。

综合台湾《联合报》《自由时报》和中央社报道，国民党文传会主委洪孟楷和国民党副发言人郭音兰星期六（10月1日）召开记者会，称民进党在网络媒体发布“风向台湾”街访影片，内容包装成随机找路人街访，过程中却安插了几名民进党议员的助理，质疑这是自导自演，蔡其昌可能有花钱赞助，并要求台湾总统、民进党主席蔡英文道歉。

洪孟楷说，影片直到最后才在右下角标上“DPP（民进党）合作赞助”，合作赞助是否就是民进党出钱给网络公司做街访，“民进党在怕什么、在遮掩什么，为什么不敢让民众知道，原来民进党的合作赞助就是自导自演，是假街访、真抹黑”。

郭音兰则说，这段街访影片看似是台中市民评价市政，但影片当中所谓的纪先生、张先生其实都是台中市议员张耀中的助理，影片当中的刘先生则是民进党籍台中市里参选人刘东润。

民进党发言人黄彩玲回应，民进党与网络平台合作的内容，只要是与政治相关的合作案，依法必须揭露，也会具名负责，发布内容皆会接受检验。她说，相关内容并未造假，该影片为Yahoo拍摄的街头民众心声的工作带，影片尚未完成，也还未正式发布于Yahoo的页面。

黄彩玲反批，过去国民党曾有下跪陈情的菜农、司机，一人分饰多角的网红，那才是真正的造假和自导自演。

蔡其昌则称，不论是否民众是否有议员助理或其他身份，重点在于内容讲得对不对，他也赞成议员助理身份需要被揭露，但受访者也是台中市民，而且受访者说得很好，卢秀燕上任这四年，空气确实没有改善，重大建设停摆，许多承诺都没做到，媒体民调也敬陪末座，市民说出心声，没有说谎也没造假。

卢秀燕也对此事发表意见，表示希望选举是君子之争，给孩子建立一个良好的民主示范。