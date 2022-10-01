高端疫苗过期报销逾5亿新台币 民众党吁绿营共同审视疫苗合约

台湾中央流行疫情指挥中心统计，截至今年9月，台湾政府自购5351万剂各品牌疫苗中，已有350万剂、约6.5％疫苗过期报销，浪费公款约12亿元（新台币，下同，约5400万新元），其中，高端疫苗报销逾5亿元，是各品牌疫苗中最高。民众党星期六（10月1日）说，民进党执政，乱花纳税钱已成为常态，接下来还有近200万剂疫苗在冷冻库雪藏，呼吁民进党立委放下选举追杀，朝野共同审视高端疫苗合约，不该让人民的血汗钱频频被扔进垃圾桶里。

根据联合报报道，民众党指出，充满“台湾价值”的高端疫苗超买、超贵又没人打，三期报告迟迟拿不出来，连最友台的日本都不承认其效力，截至今年9月底共届期销毁60.1万剂，超过5亿的防疫救命钱直接蒸发，卫福部前部长陈时中还在挺，把所有疫苗掺在一起混淆视听，宣称总共只有6.5%疫苗到期“相当的少”。

民众党表示，面对疫情来袭，疫苗的确是需要尽全力采购，但应该是建立在有公信的国际疫苗，然而卫福部在高端三期实验结果出炉之前，就以每剂845.5元的高单价大规模采购500万剂高端，单价是阿斯利康的8倍、BNT的1.5倍，可是施打率却连阿斯利康和BNT两成都不到。

民众党说，为了催出台湾产疫苗打气，总统蔡英文、前副总统陈建仁、行政院长苏贞昌争相代言，就像电台卖药，不知疗效、只有口号，许多台湾人听信谗言，最终连出国都还要自费3500元做PCR。

眼见变种病毒来势汹汹，莫德纳次世代疫苗进入台湾，高端打气势必再受影响。苏贞昌只好再次卷起衣袖打高端，指挥中心跳出来说高端有一定保护力，民众党质问指挥中心科学证据在哪里，难道又是相信民进党之术？

民众党说，60万剂高端销毁只是开端，还有近200万剂疫苗在冷冻库雪藏。新会期开议，呼吁绿营立委先放下选举追杀，朝野共同审视高端疫苗合约，不该让人民的血汗钱频频被扔进垃圾桶里，也不该让人民还要苦等30年才能知道真相。