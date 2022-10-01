深圳获明年女子冰球世锦赛甲级A组主办权

中国深圳市获得明年女子冰球世锦赛甲级A组的主办权。

IIHF国际冰球联合会官方微博星期五（9月30日）发布消息称，在当天结束的IIHF国际冰球联合会半年全会中，通过全会的举手表决，深圳获得了2023年女子冰球世锦赛甲级A组的举办权。

这也是冬奥会之后，首个确认在中国举办的冰雪体育国际组织举办的世界性大赛，也将是疫情暴发以来首个在深圳举办的大型国际体育赛事。

IIHF国际冰球联合会宣布消息时还称，“我们的快乐又回来了！让我们明年春天，相约深圳吧。”

另据新华社报道，2023年女子冰球世锦赛甲级A组的比赛时间定为2023年4月16日至22日，六支参赛队伍分别是中国队、丹麦队、挪威队、斯洛伐克队、奥地利队和荷兰队。

如果中国女子冰球队此后依然留在甲级A组，深圳将继续举办2024年和2025年的该组别比赛。

中国今年因疫情先后宣布取消或延迟了多场大型国际体育赛事，其中包括原定6月在四川成都举行的世界大学生运动会延迟到明年才举行，原定于今年7月30日和8月6日在上海和深圳举行的世界田联钻石联赛取消，原定今年9月在浙江杭州举办的亚运会延期，原定12月在广东汕头亚洲青年运动会取消，中国也因疫情放弃主办明年6月的亚洲杯足球赛决赛周。

不过，国际乒联世界乒乓球团体锦标赛星期四（29日）顺利在四川成都开幕，是过去一年少有能正常举行的国际体育赛事。