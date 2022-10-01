中企投建柬埔寨首条高速公路开通试运营

由中国路桥工程有限责任公司投资建设运营的柬埔寨金港高速公路星期六（10月1日）开通试运营，这是柬埔寨第一条高速公路。

根据中新社报道，开通试运营活动在金港高速公路金边站和西哈努克站同时举行。出席当天活动的柬埔寨公共工程与运输部国务秘书伊特布纳对金港高速公路开通试运营表示祝贺，感谢中国政府和中国路桥对柬埔寨基建作出的贡献。

他说，金港高速公路通车后，金边到西哈努克港的车程将大大缩短，从原来的5个多小时缩至2个小时以内，为民众出行带来极大的便利，有助于经济增长。同时希望民众遵守交通规则，确保出行安全。



中国路桥总工程师兼柬埔寨金港高速公路有限公司董事长孙耀国表示，金港高速是柬埔寨第一条高速公路，它的开通将大大方便沿线居民的出行，促进沿线经济发展，标志着柬埔寨从此进入高速公路时代。他希望所有行驶在这条高速公路上的车辆驾驶员，能够严格按照工程部的行车要求，遵守交通规则，安全出行，让这条高速公路成为柬埔寨人民的幸福大道。

据报道，金港高速公路试运营启动前，已有500多名收费、监控、票卡、治超、清障、养护等一线属地工作人员经过中国路桥的培训和考核合格后上岗。

金港高速公路连接柬埔寨首都金边和最大深水海港西哈努克港，是中国路桥投资的建造－运营－移交项目，采用中国设计及质量标准，横跨5个省份，全长187.05公里，双向四车道。金港高速公路10月1日通车后向全社会免费试运营1个月。