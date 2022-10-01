美两党议员吁采取一致战略对抗中国

由美国两党议员组成的小组呼吁美国采取协调一致的对华策略，并倡议成立“中国大战略委员会”（China Grand Strategy Commission），在委员会下整合出一个一致的对华策略。

据彭博社报道，上述委员会将有六名行政部门成员、两名参议员、两名众议员和来自私营部门的八名成员，目标是要整合建立包括中国在内的“稳定国际秩序”步骤，同时为加强美国国家安全提供建议。

委员会表示，希望这个由18名成员组成的中国委员会，能作为2023财政年度国防开支法案的一部分并加以颁布。

报道称，这个委员会将以网络空间索拉里委员会（Cyberspace Solarium Commission，简称CSC）为蓝本。CSC于2019年创立，目的是就保护美国免受重大后果网络攻击的战略方针寻求共识。

美国参议员安格斯（Angus King）、科宁（John Cornyn）、凯恩（Tim Kaine）等10多名议员签署了上述措施的提案，这些议员批评美国采取的对华策略过于草率。

这些议员还批评拜登和特朗普政府，在对华贸易、保卫台湾等对华政策上不一致。

安格斯在一份声明中说：“我们根本无法接受一个缺乏长期战略的临时性对华政策。”