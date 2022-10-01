越媒：中国货船在越南海域发生船员中毒 已致12人死亡

越媒9月30日报道，一艘载有21人的中国籍散货船在越南海域航行途中，有18人食物中毒，迄今已有12人死亡，9人在30日送往医疗中心抢救，当中6人情况恢复稳定。另有越媒引述幸存船员称，他们可能是吃下有毒的鱼而中毒。

根据香港01引述《越南快讯》报道，中国籍散货船“五洲8号”（Wuzhou 8）9月27日载着木薯离开泰国春武里府（Chonburi Province）锡昌岛港（Kohsichang port），原定10月8日抵达中国连云港，却在越南海域出事，21名船员中有12人死亡。

五洲8号船长30日通过其代理公司求助，称船员食物中毒且情况非常危急，需送到上岸就医。

越南当局出动救援直升机前往，但救援人员抵达时，船上有10人已死，于是将其余11人送往110公里外的昆岛军民医疗中心抢救，但其中一人在移送途中死亡，一人在送抵医疗中心时死亡。9名病人经治疗后，截至当晚有6人恢复稳定，3人情况仍危殆。

另据《越南人民公安报》星期六引述一名船员回忆，船上的食物是由厨师准备的。9月29日中午，船员吃过肉类罐头，没有任何问题。当天下午5点30分，大家一起吃了鱼和菜。晚上11时左右，船员出现呕吐、腹痛、腹泻征状，而且腹泻多次。

《越南人民公安报》当天在报道中引述越南巴地头顿省人民委员会称，已就事件发布文件，加急送交越南总理览阅。

委员会已指示各部门、分支机构以及昆岛区人民委员会协调中央有关部门进行救援。该省已就事件通知中国驻胡志明市总领事馆，协调安排有关12名已死船员遗体处理事宜，并协助在9名生还船员康复后，将他们送回中国。