台媒：国民党拟10月中旬后访日

据台媒消息，台湾在野国民党计划在10月中旬后赴日本访问，但由于国民党主席朱立伦需要坐镇台湾内部“九合一”选举的选情，不会亲自前往，将派遣国民党国际部或海外部主管率团出访。

据台湾《联合报》报道，国民党从8月起就已开始规划访日事宜，主要行程将以拜访留日台侨为主。但日本8月正筹划举行前首相安倍晋三的国葬仪式，台湾政府访日的代表有名额限制，国民党也比较没有发挥空间，因此将日程延至国葬仪式后。

接近国民党的消息人士透露，可以肯定的是，朱立伦不会在九合一选举前到访日本，但国民党则不一定。这名人士称，朱立伦在国民党对日关系及论述上，一直都有在下功夫，也和不少日方人士会面、谈论过，因此有一套大方向较明确的完整策略。

国民党称，国民党在朱立伦领导下的对日立场就是“友日、知日”，这也是全党一致的态度，无论是过往的历史情谊、马英九政府时期的台日合作，或当下民间交流、经济、科技、教育等面向的密切往来，都与日本保持稳定的友好互惠关系。

对于访日规划，国民党称，朱立伦当前的行程以九合一选战辅选、“为人民拼好日子”为主，近期也与日本来台访团、日方在台人士保持密切交流，尚无出访的规划。

报道引述一名熟悉台湾的日本外交官员称，朱立伦的对外策略，包括赴美时抛出“九二共识是没有共识的共识”，受不少日本人肯定。在现在情势下，他认为，朱立伦比其他蓝营政治人物，提出的主张更明确，有些日本人甚至对于朱立伦在友日路线上，给予比前总统马英九更高评价。

该官员也称，包括国民党之前为过世的安倍晋三降半旗以及“不仇日”言论等，日本人都有感受，因此对于朱立伦，觉得较不一样。