美台国防工业会议拟10月2日在美国举行

美台国防工业会议（US-Taiwan Defense Industry Conference）10月2日到4日将于维吉尼亚州州府里奇蒙市（Richmond）举行。

据台湾《联合报》报道，台湾国防部将派遣军备副部长王信龙与会；美国五角大楼代表为印太事务首席副助理部长罗伊尔（Jedidiah Royal），国务院则是政军局区域安全与武器移转办公室主任克雷西（Laura Cressey）。据悉，届时美国国防部和国务院官员将发表演说。

此外，美国在台协会主席莫健（James Moriarty）也将与会。

报道称，相较去年美国派遣负责东亚事务副助理部长莫夯达斯（Siddharth Mohandas）出席，五角大厦今年与会层级略微提高至印太事务首席副助理部长罗伊尔，此外，罗伊尔目前在负责公布对台军售项目的国防安全合作局（DSCA）的网站上仍是副主任。

美台商会会长韩儒伯（Rupert Hammond-Chambers）称，今年最重要的议题将是拜登政府的新军售政策，美台商会依然高度关注政策限制和对台湾长期国防造成的伤害。

台海安全研析中心主任梅复兴称，拜登政府去年9月成立老虎小组全面检讨对台军售政策，国务院政军局今年3月对国防业者进行简报后，政府部门和产业界就不再有进一步沟通，产业界自然不高兴，可预料会借机交流。

有关台湾对美国新军售政策态度，梅复兴称，这牵涉到台湾国防部与国安会的权责平衡，台湾国安高层越来越积极与美方会谈沟通，甚至主导具体国防事务；台湾国防部要如何落实防卫政策调整，乃至台湾未来国防决策主导权，都还存在诸多挑战。

以美国军火商集团为主要背景的美台商会，每年秋天将会举行美台国防工业会议，邀集美台的业者与官员透过三天两夜的闭门会议，交换对军购和台湾安全构想的意见。

根据美台商会公布的议程，届时台湾国防部、国民党驻美代表黄介正、五角大厦和国务院官员将会发表演说；还安排乌克兰经验、台湾国防规划转型、训练后勤与维持，以及吓阻与韧性共五场研讨会，均为闭门会议。

黄介正称，他的演讲主题将体现国民党主席朱立伦所主张的防卫与对话，围绕在吓阻和耐力展开，凸显台湾现在不能只谈“备战”，而不谈能为台湾争取时间来强化防卫能力的“避战”。