澳门9月份博彩收入同比下降49.6%

受到中国大陆严格的疫情管控措施影响，澳门赌场9月份的博彩收入同比下降了49.6%。

根据澳门博彩监察协调局公布的数据，9月份澳门博彩业毛收入从2021年的5879亿（澳门币，下同，约1041.36亿新元）下滑至2962亿元，同比下滑了49.6%。

据彭博社报道，这一下滑幅度与分析师预估的中值一致，延续了自今年3月份开始的低迷状态。

澳门和中国大陆一样，坚守严格的疫情管控措施。今年6月至7月，澳门暴发一波冠病疫情，当地采取了封控措施来抑制疫情的扩散，澳门赌场也被迫关闭，造成澳门博彩业收入减少。

此外，澳门的六家赌场运营商也面临着营业许可证分发的不确定性，它们的运营许可证将在今年年底到期，这些赌场还正与新加入的马来西亚云顶集团竞争六个新牌照。澳门政府预计将于12月宣布中标者。

中国大陆计划在11月初恢复向访问澳门的人发放电子签证，这将使大陆旅客更容易入境澳门，也将对澳门的博彩业复苏起到鼓舞作用。在10月份中国为期一周的国庆节假期期间，旅游业将可能有所增长。

分析师预计10月份澳门博彩业收入同比跌幅将会下降至9％。不过，目前仍不确定有多少旅客将会在这个期间出游，因为部分地区的封控措施尚未解除。