台国防部坦承大陆舰机逾越台海中线将常态化

台湾国防部坦承，中国大陆军机和军舰进入台湾防空识别区、逾越台湾海峡中线，以及贴近台湾本岛邻接区海域活动，在未来将渐趋常态化。

据台湾《联合报》星期天（10月2日）报道，台湾国防部在5日会向立法院提出的报告中说，面对大陆军方的常态化灰色地带侵扰，台湾军方会以广播驱离、岸置导弹追踪监视等多重复式反制手段，积极应对处理这个情况。

国防部认为，俄乌战事已超过六个月，战况仍呈现胶着，并指中国大陆借全球聚焦俄乌之际，宣布海峡不存在中线，趁机对台实施针对性军演。大陆军机舰持续逾越中线，希望片面打破台海现状，而且活动范围渐次扩大，以延伸其作战纵深，除了对台湾的国防形成严峻挑战之外，也冲击印太及全球安全情势。

国防部也说，8月美国众议院议长佩洛西访台后，大陆军方在台湾周边海空域进行大规模联合军事行动，借此验证军改成效、演练对台封锁作战行动，并指大陆不断增强第一岛链内之海空军事活动，除严重干扰国际海空航道安全，更暴露其军事扩张野心，冲击区域情势。

报告称，8月的联合军事行动，演练联合封锁及常规导弹射击演训，直接威胁台湾的重要港口、交通航道，压缩台湾的地域防卫纵深，并说大陆全程并用资讯战、网络战及认知作战，企图影响台湾的军心士气，在全球制造战争边缘的恐慌。

国防部称，对于多批次无人机在外岛侵扰、再三挑衅，已造成国防与飞航安全的重大威胁，台湾军方除了按程序示警外，也会视危害程度采取必要的驱离与反制措施，以维护外岛防区安全。

国防部也公布，将会完成提供给民众使用的全民国防应变手册。

国防部全民防卫动员署今年4月公布全民国防手册范本，要求民众在停水停电时与原本的业务部会洽询，但内容缺乏民众在战争炮火下的求生建议。在野党人士批评，手册并没有考量到战争时可能没电、没讯号、没网络，还要民众打电话找客服，简直是把“抗中保台”当笑话。

国防部在报告中说，手册增订版会加入各县、市政府针对辖内防空避难设施、急救责任医院及民生必需品配售站等资讯。