报告数据显示，中国第三季度62个城市新房价格下跌，73个城市二手住宅价格下跌。

据澎湃新闻报道，中指研究院10月1日发布《百城价格指数报告》，数据显示，三季度中国新房、二手房价格均下探。

综合前三季度表现来看，新建住宅方面，三季度，百城新建住宅价格累计下跌的城市数量为62个，较二季度增加七个。二手住宅方面，共73个城市二手住宅价格累计下跌，数量较二季度增加13个。自年初以来，哈尔滨、昆明、南宁等20个城市新建及二手住宅价格各季度累计均呈下跌态势。

中指研究院报告指出，三季度，在宏观经济承压、房地产市场深度调整以及部分新房项目停工停贷等背景下，中央及地方政府持续发力稳地产。中央层面，高级别会议定调“保交楼”，提振居民置业信心；国常会强调支持刚性和改善性住房需求，地方要“一城一策”用好政策工具箱，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款；此外，9月底，人民银行、银保监会发布通知，对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，政府可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房商业性个人住房贷款利率下限。地方层面，各地政府积极落实中央精神，因城施策稳楼市，且更多热点二线城市政策优化幅度逐步加大。

展望四季度，中指研究院报告称，各地方政府预计将在坚守“房住不炒”底线下，进一步加快落实“一城一策”，以助力楼市筑底企稳。短期来看，热点一二线城市将继续高频小步优化楼市政策，或通过逐步放松限购、调整认房认贷、下调首付比例等方式支持住房需求释放。此外，此前部分城市执行的限价政策也已不再适应当前市场形势，恢复市场化定价或更有利于实现“三稳”目标。随着宽松政策持续发力，预计四季度部分热点城市楼市或将逐步企稳。