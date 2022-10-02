中国股市“跌跌不休” 基金经理加大印度权重

中国股市的“跌跌不休”，突显另一个大型新兴市场印度的魅力，一些基金经理已经加大了印度的权重。

据彭博社10月2日报道，投资老将麦朴思自今年初以来，就赋予了印度比中国更高的权重。木星资产管理称，它的一些新兴市场基金以印度为最大持仓。M&G Investments（Singapore）Pte Ltd在2022年也加大了对印度的配置。

中国“严厉的封控措施继续影响供应链，因此印度作为替代选项迅速受到青睐”，木星头资产管理驻伦敦的全球新兴市场股票投资经理Nick Payne说，“印度是填补这一空缺的关键候选人，这种状况被称为中国+1。”

MSCI印度指数在刚刚结束的第三季度里上涨近10%，而MSCI中国指数同期下跌23%，中印市场表现的差距为2000年3月份以来最大。

彭博社的报道分析指，自2021年初以来，中国政府对冠病疫情坚守“清零”政策，监管部门对有关行业进行整顿，加上中国与西方关系紧张，致使中国股市暴跌5万亿美元（约7.16万亿新元）。长期以来被称为“下一个中国”的印度，则成为一个充满吸引力的替代选择，经济增长预计创下亚洲最快速度。

基金经理们认为，印度国内市场的扩张，意味着该国可以比大多数其他新兴市场更有能力经受可能即将到来的全球经济衰退。从长远来看，中国与美国脱钩，也可能为印度公司在全球扩大业务铺平道路。