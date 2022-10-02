港财政司长：经济活动复常步伐受到外围因素和疫情拖累

香港财政司司长陈茂波认为，港府早前发放的消费券，在刺激消费市道及提振经济方面效用显著，但香港经济活动复常步伐受到外围因素及香港冠病疫情的拖累。

陈茂波星期天（10月2日）在博客上写道，虽然消费券可发挥短期提振作用，有利稳住信心，但是零售市道始终受经济大环境所影响。

他说：“今年以来，环球局势多变、地缘政治紧张、供应链未及恢复、通胀高企、海外主要央行连番大幅加息，市场担心环球经济可能会步入衰退，避险情绪加剧，本港股市及楼市也受压。”

陈茂波坦言，外围因素及香港疫情挥之不去，拖累了香港经济活动复常和市民的消费，加上高基数效应，早前公布的香港8月份零售业销货价值微跌0.1%；但经季节性调整后，按月比较，8月仍是续有增长。他说：“由此可见，消费券对于表现疲弱的零售市道，已发挥了一定程度的支撑作用。”

香港在8月发放总值约130亿元（港元，下同，23亿新元）的消费券。陈茂波指出，在发放的首月，约七成的券额已被使用，超过三分之一的市民在获得消费券后的第一个月，已全额用完消费券。香港也在星期六（10月1日）发放另一批消费券。

陈茂波也认为，即将召开的中共二十大，将会为香港筹划未来发展时提供重要的方向。

他说：“世界正经历百年未有之大变局，世界之变、时代之变、历史之变的特征更为明显，需要面对和解决的问题和矛盾比以往更错综复杂。二十大是十分重要的会议，将谋划未来五年甚至更长时期中国共产党和国家发展的目标任务、大政方针和行动纲领。”

陈茂波强调，国家的坚实支持，对于香港未来的持续成功非常重要，香港必须更深入认识、了解和领会中共和国家的发展及对未来的筹划，把握关键、找对方向，推动香港更快更全面融入国家发展大局，更切实地服务国家所需，并为自身创造更光明亮丽的未来。