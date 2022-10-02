中国中央气象台发出自2010年以来最早寒潮预警

中国中央气象台星期天（10月2日）发出寒潮蓝色预警。这是气象台自2010年以来发出的最早寒潮预警。

中央气象台在网站上预计，受强冷空气影响，10月2日下午2时至10月6日晚上8时，中国中东部大部地区气温普遍下降8至12℃，内蒙古中东部、东北地区、陕西大部、山西南部、黄淮、江淮、湖南北部、江西北部、安徽南部、江苏南部、浙江北部等地降温12至16℃，其中内蒙古中部、黑龙江东部、吉林东部、河南南部、湖北、安徽中北部等地部分地区降温幅度可达18℃以上。

中央气象台也预测，6日至7日早晨，最低气温0℃线将位于华北北部、东北地区中部一带，最低气温10℃线将位于四川东北部、湖北北部、河南南部、山东南部一带。

综合中国天气网和扬子晚报网报道，寒潮被称作是冷空气中的王者，最早开始于9月下旬，最晚可以到次年5月。

中国天气网统计分析近11年中央气象台发布寒潮预警的情况，发现11月寒潮过程最多，其次为12月和3月，最冷的1月和2月反而较少。

影响中国的寒潮一般“出生”于俄罗斯新地岛和冰岛附近，大约95%的寒潮在西西伯利亚累积加强，犹如经过一个“加油站”，然后兵分三路影响中国，一般可以影响到长江中下游及江南地区，有的甚至能抵达华南。

此外，中央气象台也发出高温黄色预警。高温和寒潮这两个预警一起发布，也是头一次出现。