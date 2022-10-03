德国会代表团访台：向台湾传达同舟共济信号

德国国会友台小组主席魏尔胥（Klaus-Peter Willsch）星期天（10月2日）率部分团员抵台，隶属执政社会民主党（SPD）的德国国会友台小组副主席布德 （Katrin Budde）强调，在民主台湾受到中国大陆军事威胁之际，其他民主国家有必要向台湾传达同舟共济信号。

综合台湾《自由时报》《联合报》等报道，台湾总统府发言人张惇涵2日说，总统府表达诚挚欢迎，总统蔡英文与副总统赖清德将在3日上午于总统府内分别会见访问团。

张惇涵说，此行为魏尔胥第五次访台，也是继2019年后，再度有德国代表团赴台访问，其他成员包括布德、徐德分（Dr. Till Steffen）、卡福特（Dr. Rainer Kraft）、薛福勒（Frank Schäffler）和莱伊（Caren Lay）等五位跨党派友台小组副主席。

魏尔胥与小组三位副主席布德 、徐德分和卡福特2日率先抵台，其他成员因当地转机无法衔接，将延至3日抵台。

除会见台湾正副总统外，德国国会访问团也将接受立法院长游锡堃及外交部长吴钊燮款宴，并会晤“台湾与德国议会议员友好协会”委员、拜会立法院、与安全相关机构及智库交流。访问团还将参访台南科学园区并与厂商交流，深化台德在经贸投资、高科技产业及供应链安全等领域的合作。

据德新社（DPA）报道，对于美国众议院议长佩洛西访台后中国大陆升高对台威胁，魏尔胥受访时说，和平访问一个民主国家不是问题，问题在于一个紧张的独裁政权用飞弹和军事攻击等做出过度反应。

中国大陆在佩洛西8月初访台后，展开“围台”军演，令台海局势急剧升温。德国国会代表团是继法国国会代表团9月初赴台访问之后，第二个访问台湾的欧洲大国代表团。德国联邦议院人权委员会也计划在10月底访问台湾。