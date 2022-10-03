中国寒潮与高温预警齐发 专家提醒“断崖式降温”影响较广

中国中央气象台继续发布寒潮蓝色预警，河北省启动重大气象灾害（暴雨和寒潮）Ⅳ级应急响应，降温剧烈，但南方高温天气仍持续，已连续三天发布高温黄色预警。

河北省气象灾害防御指挥部星期天（10月2日）傍晚6时启动重大气象灾害（暴雨和寒潮）Ⅳ级应急响应，要求按照预案做好暴雨、寒潮防范应对工作。

河北省气象台星期天下午4时31分发布暴雨蓝色预警信号，预计星期天夜间到星期一白天，石家庄西部和南部、衡水南部、邢台、邯郸有大雨（30-49毫米），局地有暴雨（50-80毫米）。

同时，下午4时39分发布寒潮黄色预警信号，受从蒙古国东移南下的冷空气影响，预计星期一（3日）到星期三（5日），全省大部分地区最低气温自北向南持续下降10～13℃，局地下降13～16℃。

中央气象台继星期天上午10时发布寒潮蓝色预警后，星期一（3日）上午6时继续发布寒潮蓝色预警。星期天发布的寒潮蓝色预警是自2010年正式启用预警发布机制以来，下半年最早发布的寒潮预警。

中央气象台预计，强冷空气星期天（2日）至星期四（6日）将自北向南影响中国中东部大部地区，带来大风降温天气。由于中东部大部地区前期气温较常年同期明显偏高，且南方的大范围高温天气将持续到4日，此次过程中多个省份将出现剧烈降温。

气象专家提醒，此次寒潮过程“断崖式降温”的影响范围广、降温剧烈，目前中国正值国庆假日期间，旅游出行人数多，需关注气温变化，及时增添衣物，谨防冷热交替引发的身体不适。

另一方面，中国南方的高温天气仍在持续，中央气象台已连续三天发布高温黄色预警。这也是首次寒潮预警和高温预警同时发布。

中央气象台提到，河南南部、安徽、浙江中西部、福建西部、江西、湖南中北部、湖北中东部等地出现35～37℃高温天气，局地38～40℃；其中，江西、湖北、河南、安徽、浙江、湖南、福建等地共247个国家气象站的最高气温突破10月历史极值。

气象台预计，江汉、江淮、江南、华南北部等地星期天和星期一仍维持高温天气，日最高气温一般有35～37℃，部分地区38～39℃，局地可达40℃以上。